Какие проекты реализуются для укрепления межэтнического согласия в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На республиканском совещании Ассамблеи народа Казахстана с этнокультурными объединениями в Алматы участники круглого стола озвучили ряд реализуемых проектов, направленных на укрепление межэтнического согласия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе своего выступления заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Марат Азильханов отметил, что сегодня ведется подготовка книги «Этносы Казахстана».

Книга «Этносы Казахстана» будет познавательной как для школ, так и для студентов. В этой книге будет собрана вся информация о культуре и быте всех этносов. Здесь мы рассчитываем на помощь со стороны республиканских этнокультурных объединений при формировании справочной информации», - подчеркнул он.

Как отметил председатель комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан Галым Шойкин, министерством в рамках государственного информационного заказа оказывается содействие пяти этническим СМИ.

В текущем году министерством совместно с АНК продолжен проект «Народная экспедиция «Дорогой Мира и Согласия» в формате телеэкспедиции.

«Старт проекта был запущен на круглом столе, посвященном 30-летию Независимости нашей страны и пятилетию Дня благодарности с участием госсекретаря К. Кушербаева. Телеэкспедиция будет проведена в современном формате познавательного трэвел-шоу с Майей Бекбаевой. Цель телеэкспедиции - отразить выдающуюся роль Елбасы в укреплении национального суверенитета и независимости, консолидирующих ценностей политики мира и согласия. Также будут освещены достижения и вклад каждого этноса и региона в становление Независимого Казахстана в виде интервью, репортажей. По итогам телеэкспедиции планируется выпустить фильм из пяти серий, каждая по 30 минут», - рассказал Галым Шойкин.

Кроме того, по инициативе министра Аиды Балаевой комитетом совместно с РГУ «Қоғамдық келісім» разработан сборник «Сказки этносов Казахстана».

«На казахский язык переведено 86 народных сказок, среди которых: русские, украинские, татарские, корейские, чечено-ингушские, турецкие, еврейские, дунганские, азербайджанские, киргизские, армянские, молдавские и польские. В настоящее время ведется работа с Министерством образования и науки по проведению соответствующих экспертиз», - пояснил Галым Шойкин.

Напомним, в Алматы проходит республиканское совещание Ассамблеи народа Казахстана с этнокультурными объединениями.