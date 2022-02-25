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Какие проекты реализует «Ассамблея Жастары»

25 Февраля 2022 13:30
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Какие проекты реализует «Ассамблея Жастары»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О деятельности Республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары» и новых подходах работы с молодежью рассказал член Совета АНК, глава «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сегодня проходит заседание Республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары», в котором принимают участие вице-министр информации и общественного развития РК Александр Данилов, заместитель председателя АНК Марат Азильханов, лидеры Республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары», волонтеры.

«Главная цель организации «Ассамблея жастары» - консолидация молодежи на основах общественного согласия, развитие молодёжных инициатив и социальной поддержки. Сейчас в условиях тех событий, с которыми столкнулась наша страна в январе, комплексная, системная работа с молодежью является краеугольным камнем в работе не только молодёжных организаций, но и государственных органов. Сегодня для себя мы ставим задачу оказать конкретную помощь нашей молодежи. Мы будем активно работать, чтобы наша деятельность была активной и продуктивной. Сегодня у нас зарегистрировано 17 областных представительств. На этом мы не остановимся. Со временем будем выходить в моногорода, сельские местности. Сейчас хорошо выстроена работа с молодежью маленьких городов», - отметил Тимур Джумурбаев.

«Ассамблея жастары» работает по шести направлениям. Первое - социальная поддержка, повышение уровня образования и трудоустройство молодежи.

«Сегодня мы хотим, чтобы до отдалённых населённых пунктов, моногородов приезжали наши лидеры, чтобы через них транслировались механизмы поддержки молодежи. Мы хотим стать для молодежи ориентиром, ментором, чтобы рассказывать о том, как воспользоваться механизмами государственной поддержки», - рассказал спикер.

Следующее направление - изучение государственного языка.

«Мы хотим сделать это в простом формате - speaking на базе коворкинг центров, чтобы молодежь могла коммуницировать и практиковать разговорную речь», - добавил Тимур Джумурбаев.

Третье направление - Ел мурасы - сохранение историко-культурного наследия. По словам Тимура Джумурбаева, история должна выступать консолидирующей, объединяющей площадкой. В рамках данного направления предусмотрено системное развитие этноволонтерства, позиционирование истории страны как консолидирующего фактора. В регионах будут организованы выездные встречи на объектах сакрального наследия с погружением в языковую среду.

Четвёртое направление - защита экологии и окружающей среды.

«У нас есть хорошие примеры в Западно-Казахстанской области, когда наши волонтеры очищали берег Приуралья, в посадке садов в столице», - отметил спикер.

Пятое направление - военно-патриотическое воспитание, которое подразумевает повышение престижа воинской службы и развитие патриотического воспитания молодежи.

Шестое направление - Jastar Media, которое подразумевает развитие медиа-проектов и повышение медиаграмотности.


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#АНК   #Общество   #Молодежь  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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