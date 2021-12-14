Какие проекты реализованы в текущем году в АПК сообщил Ербол Карашукеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие проекты реализованы в агро-промышленном комплексе страны в текущем году, рассказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках направлений инвестиционных проектов ситуация выглядит следующим образом. По итогам 11 месяцев введены в эксплуатацию 27 проектов по переработке растениеводческой продукции на сумму 34,3 млрд тенге, шесть мясокомбинатов на сумму 7,5 млрд тенге, 14 проектов по закладке садов на сумму 10,3 млрд тенге», - сказал Ербол Карашукеев.

Кроме того, по словам министра, были введены шесть проектов по производству продуктов питания на сумму 2,3 млрд тенге, четыре проекта по семеноводству на сумму 1,7 млрд тенге, а также 28 репродукторов на сумму 12,9 млрд тенге.

По информации акиматов регионов, до конца года планируется реализация 17 проектов на сумму 22 млрд. тенге.