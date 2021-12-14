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Какие проекты реализованы в текущем году в АПК сообщил Ербол Карашукеев

14 Декабря 2021 10:15
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Какие проекты реализованы в текущем году в АПК сообщил Ербол Карашукеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие проекты реализованы в агро-промышленном комплексе страны в текущем году, рассказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках направлений инвестиционных проектов ситуация выглядит следующим образом. По итогам 11 месяцев введены в эксплуатацию 27 проектов по переработке растениеводческой продукции на сумму 34,3 млрд тенге, шесть мясокомбинатов на сумму 7,5 млрд тенге, 14 проектов по закладке садов на сумму 10,3 млрд тенге», - сказал Ербол Карашукеев.

Кроме того, по словам министра, были введены шесть проектов по производству продуктов питания на сумму 2,3 млрд тенге, четыре проекта по семеноводству на сумму 1,7 млрд тенге, а также 28 репродукторов на сумму 12,9 млрд тенге.

По информации акиматов регионов, до конца года планируется реализация 17 проектов на сумму 22 млрд. тенге.


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#Правительство РК   #Минсельхоз   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Серик Сабеков

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