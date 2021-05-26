Какие проекты будут в приоритете по Дорожной карте занятости, рассказали в Минтруда

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Реализация Дорожной карты занятости показала высокую эффективность в обеспечении рабочими местами и улучшении благосостояния народа. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева были приняты меры по расширению данной программы. О том, как она будет реализована в этом году, рассказал заместитель директора департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты населения РК Руслан Тлеубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас в период пандемии по поручению Главы государства в рамках антикризисных мер Правительства, реализовалась Дорожная карта занятости. В 2020 году работы по реализации инфраструктурных проектов проводились по четырем направлениям: капитальный и текущий ремонты, строительство и реконструкция социально-культурных объектов, жилищно-коммунального хозяйства, инженерно-транспортной инфраструктуры и работы по благоустройству дворов, освещение парков, скверов и так далее», - сказал он.

По его словам, в прошлом году по республике было реализовано 6,6 тысячи проектов, трудоустроены 238,9 тысячи человек. Из них более 120 тысяч человек устроились на работу по направлению органов занятости.

Руслан Тулебаев заметил, что в 2020 году ограничительные мероприятия и режим ЧП из-за пандемии коронавируса оказали большое влияние на рынок труда. Если уровень безработицы по итогам 2019 года составлял 4,8%, то в 2020 году вырос до 4,9%. По его словам, принимаемые Правительством меры по созданию рабочих мест позволили удержать этот показатель.

«В текущем году мы пересмотрели подходы реализации Дорожной карты занятости… Если в прошлом году основной приоритет был на создание большего количества рабочих мест, мы больше брали проекты, которые имели кратковременный эффект, то есть строительные и ремонтные работы, где создаются временные рабочие места, то с этого года мы делаем акцент на создание постоянных рабочих мест. То есть по завершении строительно-монтажных работ в рамках данного проекта создавались больше постоянных мест, чтобы эффект от Дорожной карты занятости был более длительным. Второе - повышение качества жизни населения. Когда мы отбираем проекты, приоритет даем на такие, как строительство и реконструкция школ, образовательных объектов, здравоохранения, модернизация системы жилищного-коммунального хозяйства, подведение к населенным пунктам, микрорайонам электричества, сетей газоснабжения и теплоснабжения, питьевой воды. В этом году вот такие проекты в приоритетном порядке. В текущем году проекты отбираются только по двум видам работ: строительство и реконструкция», - добавил спикер.

Он заявил, что также в рамках ДКЗ большой акцент делается на развитие предпринимательства.

«То есть частный сектор, малый и средний бизнес. Глава государства и Елбасы всегда говорили, что малый и средний бизнес, частная сфера должны быть основным генератором развития экономики, в том числе источником создания рабочих мест. Здесь в рамках ДКЗ в текущем году у нас реализовывается отдельное направление по микрокредитованию субъектов малого и среднего бизнеса, то есть для открытия собственного бизнеса. На ее реализацию предусмотрены средства в размере 22,5 млрд тенге. Планируем профинансировать 5,4 тысячи проектов, это проекты по пищевой промышленности, производству и переработке мясной продукции, молока, развитию сферы услуг и другие. В рамках этого направления планируется создание дополнительно 10,6 тысячи рабочих мест», - сказал Руслан Тлеубаев.

Спикер добавил, что в этом году также планируются работы по развитию агропромышленного комплекса.

«Предварительно с Министерством сельского хозяйства и холдингом «Байтерек» проработаны механизмы и составлен пул инвестиционных проектов. Здесь критерий при отборе - также поддержка занятости, создание постоянных рабочих мест. В рамках данных проектов по развитию агропромышленного комплекса планируется создание порядка 6 тысяч рабочих мест, из них 2,3 тысячи - это временные работы, которые будут создаваться в период строительно-монтажных работ, а 3,8 тысячи - постоянные рабочие места», - пояснил он.

Кроме того, в рамках развития и поддержки предпринимательства предусматривается направить 50 млрд тенге на развитие бизнеса в регионах.

«Это на кредитование, выдачу льготных займов, льготных кредитов, инвестирование и оказание финансовой поддержки. В рамках этого направления ожидаем создание порядка шести тысяч постоянных рабочих мест. В целом в рамках ДКЗ и первого направления реализации инфраструктурных проектов в рамках работ по развитию предпринимательства ожидается создать 35,6 тысячи рабочих мест, в том числе 20,3 тысячи рабочих мест на постоянной основе. По республике в рамках первого направления инфраструктурных проектов ожидается создание 19 тысяч рабочих мест, в том числе 7,5 тысячи - постоянные рабочие места. Проекты отобраны, исходя из того, что будут завершаться в этом году. Проекты агропромышленного комплекса рассчитаны на более длительный период, мы постарались отобрать те проекты, которые в ближайшем будущем будут уже вводиться в промышленную эксплуатацию и по которым создаваться рабочие места. По инвестиционным проектам агропромышленного комплекса на текущий год запланированы строительно-монтажные работы, а постоянные рабочие места будут созданы в течение 2022 года», - подчеркнул спикер.

Руслан Тлеубаев уточнил, что в этом году на реализацию инфраструктурных проектов предусмотрено 127,5 млрд тенге.

Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о ходе реализации Дорожной карты занятости.