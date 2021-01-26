Какие проекты будут реализованы в Казахстане в 2021 году, сообщил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие проекты будут реализованы в Казахстане в 2021 году, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На фоне внешних вызовов продолжится активная работа по повышению производственной самодостаточности экономики. В рамках работы по наращиванию промышленного потенциала национальной экономики будет вестись системная работа по реализации Карты индустриализации», - сказал Аскар Мамин.

Премьер добавил, что в 2021 году будет реализовано 112 проектов в агропромышленном комплексе, металлургии, химической и лёгкой промышленностях, строительной индустрии, машиностроении на сумму 2 трлн тенге.

«Это позволит создать порядка 13,4 тыс. постоянных рабочих мест, а также обеспечить рост обрабатывающей промышленности на 10%», - резюмировал Аскар Мамин.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.



