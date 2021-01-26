РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:07, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Какие проекты будут реализованы в Казахстане в 2021 году, сообщил Аскар Мамин

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие проекты будут реализованы в Казахстане в 2021 году, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На фоне внешних вызовов продолжится активная работа по повышению производственной самодостаточности экономики. В рамках работы по наращиванию промышленного потенциала национальной экономики будет вестись системная работа по реализации Карты индустриализации», - сказал Аскар Мамин.

    Премьер добавил, что в 2021 году будет реализовано 112 проектов в агропромышленном комплексе, металлургии, химической и лёгкой промышленностях, строительной индустрии, машиностроении на сумму 2 трлн тенге.

    «Это позволит создать порядка 13,4 тыс. постоянных рабочих мест, а также обеспечить рост обрабатывающей промышленности на 10%», - резюмировал Аскар Мамин.

    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.



    Теги:
    Правительство Здравоохранение Президент Президент Казахстана Правительство РК Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Сегодня, 15:42
    104-летняя жительница Чикаго прыгнула с парашютом с высоты 4100 метров
    Сегодня, 15:33
    Тысячелетние артефакты эпохи викингов найдены во дворе дома в Норвегии
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!