Какие проекты будут реализованы в Казахстане в 2021 году, сообщил Аскар Мамин
«На фоне внешних вызовов продолжится активная работа по повышению производственной самодостаточности экономики. В рамках работы по наращиванию промышленного потенциала национальной экономики будет вестись системная работа по реализации Карты индустриализации», - сказал Аскар Мамин.
Премьер добавил, что в 2021 году будет реализовано 112 проектов в агропромышленном комплексе, металлургии, химической и лёгкой промышленностях, строительной индустрии, машиностроении на сумму 2 трлн тенге.
«Это позволит создать порядка 13,4 тыс. постоянных рабочих мест, а также обеспечить рост обрабатывающей промышленности на 10%», - резюмировал Аскар Мамин.
Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.
Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.