Какие проекты обеспечат рост экономики Казахстана, рассказал Премьер-министр

Премьер-министр Олжас Бектенов рассказал о предпринимаемых Правительством мерах, которые обеспечат рост экономики на уровне 6%, передает корреспондент агентства Kazinform.

В целом в качестве ключевых точек роста экономики Правительство выделяет строительство, инфраструктуру, обработку и АПК. Этим отраслям будет оказываться приоритетная поддержка, заявил Бектенов.

— Правительство активно вовлекает ресурсы и средства холдингов «Самрук-Казына» и «Байтерек», рынка внутреннего капитала, прямые иностранные инвестиции и частный капитал в финансирование приоритетных для экономики проектов. По линии «Байтерек» в текущем году планируется профинансировать проекты на сумму более 3 трлн тенге, за счет средств «Самрук-Казына» — на сумму более 700 млрд тенге, — сообщил глава кабмина.

Кроме того, по его словам, в строительстве планируется ввести не менее 18 млн кв.м жилья. Запущены новые льготные ипотечные программы «Отбасы банка» — «Отау» и «Наурыз». По ним уже приняты заявки от 64 тыс. человек. На строительство арендного жилья дополнительно выделено 222 млрд тенге.

Помимо этого, запланированы строительство, реконструкция и ремонт более 12 тыс. км автодорог — это рекордные цифры.