Какие продукты представили Президенту ученые КазАТУ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вчера Президент РК Касым-Жомарт Токаев побывал в Казахском агротехническом университете им С. Сейфуллина и ознакомился с продуктами, изготовленными учеными вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На одной из фотографий с той встречи можно заметить, как Глава государства держит в руках коробку и внимательно ее разглядывает.

Для того чтобы выяснить, что находилось в коробке, которую разглядывал Касым-Жомарт Токаев, мы связались со старшим преподавателем кафедры «Технология пищевых и перерабатывающих производств» университета Жулдыз Сатаевой.

«Мы ознакомили Главу государства с серией энергетических батончиков, изготовленных в рамках хоздоговора по заказу одной из компаний. Это чисто натуральный продукт. В его содержании нет ГМО, глютена, сахара и сахаросодержащих продуктов. Они являются батончиками-перекусами, которые могут заменить завтрак, обед или ужин для тех, кто находится в дороге или вдали от мест общественного питания. Себестоимость 45 граммов батончика в зависимости от состава - от 132 до 170 тенге. Калорийность 100 граммов продукта составляет от 220 до 280 кКал. Когда этот продукт будут внедрен в массовое производство, пока неизвестно», - отметила ученый.

По ее словам, кроме того была представлена серия молочных продуктов на основе козьего молока, коровьего молока, мороженое на основе кобыльего молока и сыворотки. Также были показаны растительные масла, обогащённые дикорастущими ягодами, произрастающими на территории Казахстана.

«Вместе с тем Президент обратил внимание на безглютеновую муку, которую мы получаем из обезжиренного жмыха, из семян тыквы, дыни, виноградных косточек, арахиса, кунжута. Думаем, что на такую муку будет большой спрос в будущем, потому что с каждым годом растёт количество людей, испытывающих непереносимость на глютен, который содержится в таких зерновых культурах как пшеница, ячмень и рожь», - добавила Жулдыз Сатаева.

Ученый также рассказала о представленных вниманию Главы государства копченных и варенных мясных национальных продуктах «Ұлытау», изготовленных учеными вуза.

«Можно сказать, что в рамках договора с нашим партнером - мясным производственным комплексом «Рахмет» города Экибастуза реализована синергия науки и бизнеса. В результате повысилось качество выпускаемых данным комплексом продуктов и значительно уменьшились производственные затраты. В целом объем производства вырос в 1,5 раза», - заключила преподаватель.