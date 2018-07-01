Какие продукты подешевели в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане значительно упала цена на сезонные овощи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Время закруток и заготовок в разгаре: сезонные овощи стремительно дешевеют. Помидоры и огурцы упали в цене на 27-28% за месяц.

В сравнении с предыдущим месяцем в июле свежие огурцы подешевели за месяц сразу на 28%, помидоры - на 26,5%, капуста - на 22%, картофель - на 14,4%, чеснок - на 10,7%.

Зато поднялась цена на некоторые другие виды овощей. В частности, заметно подорожали свекла (+11,6% за месяц) и морковь (+16%). Эксперты объясняют это появлением на рынке нового урожая этих овощей.

Среди фруктов за июль упали в цене бананы (минус 5,5% к июню) и апельсины (минус 3,7%).

Что касается цен на мясо, то более дешевыми стали куриные продукты - яйца за месяц снизились в цене на 2%, окорочка и куры - на 0,3 и 0,1%, соответственно. В сегменте мясной и рыбной продукции изменение цен более чем на 1% зафиксировано только для мороженой обезглавленной рыбы - плюс 1,2% к июню.

Цены на крупы фактически не изменились, за исключением риса, который подорожал на 2,1%. Немного подорожала гречневая крупа - всего на 0,5% за месяц. Ранее на эту крупу наблюдался ежемесячный стабильный спад цены.