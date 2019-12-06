Какие проблемы озвучили жители Алматы на встрече с акимом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел вторую встречу с жителями Жетысуского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат.

На встрече жители поднимали самые проблемные вопросы.

Так, в бывшем поселке Первомайский, присоединенном 5 лет назад к городу, долгое время не было развитой коммунальной инфраструктуры, воды и дорог.





«Сегодня эти проблемы планомерно решаются в соответствии с принципом «Город без окраин» по программе развития «Новый Алматы», - сообщил аким.

Одним из проблемных вопросов района является узаконение земельных участков, расположенных по улице Палладина. Выявлено 309 домов без разрешительных документов.

«Из них на сегодня по 52-м домам подготовлены документы для рассмотрения на земельной комиссии, 47 - на стадии подачи документов. По оставшимся ведется дополнительная работа», - добавил Б. Сагинтаев.





По данным акимата, до конца 2021 года в Жетысуском районе проложат около 160 км водопроводных и канализационных сетей. Жители почти 10 тысяч домов будут обеспечены чистой питьевой водой. Уровень обеспечения питьевой водой в районе будет стопроцентным.

В акимате также добавили, что протяженность электрических сетей в районе составляет 743 км, из них 82 км — бесхозные, которые никем не обслуживаются и требуют ремонта. В связи с этим происходят частые и долговременные отключения электроснабжения. На сегодня проводится работа по передаче сетей на баланс АО «АЖК».





Кроме того, в районе полностью благоустроено 80% всех дворовых территорий, или 244 двора (всего 305), в том числе решен вопрос внутридворового освещения. Освещены 242 улицы (90%), без освещения остаются 27 улиц. В 2020 году Жетысуский район будет полностью обеспечен уличным освещением.

Также систематически наблюдаются подтопления улиц Жансугурова, Жангельдина, Сейфуллина, Зубарева, Верхоянская, Потанина, Кудерина, Жумабаева. Для решения проблемы в этом году построено 2,9 км арычной сети. В следующем году планируется строительство еще 22 км арыков.









На прошлой встрече жители подняли вопросы восстановления зеленых насаждений вдоль Капшагайской трассы. Так, по итогам проведенной работы вдоль трассы высажено 500 деревьев. Всего в рамках трехлетнего проекта Jasyl Almaty на территории района будет высажено 30 тысяч деревьев.

Много жалоб было и по состоянию дорог. Аким рассказал об обеспечении общественной безопасности в районе, об установлении модульных постов полиции и камер «Сергек».

«Эти проблемы озвучивались на первых, ознакомительных встречах с жителями города. Чтобы решить их, мы скорректировали программы развития и перераспределили бюджет. Для эффективного решения вопросов на месте, определим дни открытых дверей в районных акиматах, которые будут проводиться на постоянной основе», — сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.





На встрече было задано 85 проблемных вопросов, по которым будет проведена работа акиматом района и городскими управлениями.

Напомним, вчера аким города Б. Сагинтаев встретился с жителями Наурызбайского района, где также решаются годами не решавшиеся вопросы инфраструктурного развития.

«В целом видно, что жители убедились, что их слышат и не оставляют обращения без внимания. Если на встрече 14 августа был задан 41 вопрос, то сегодня было задано 123 вопроса, более 50 поступило письменно. Многие вопросы решаются оперативно, на другие требуется время. «Слышащее государство» – в действии: вы помогаете нам улучшать качество жизни в Алматы», — заявил градоначальник по итогам встречи в Наурызбайском районе.