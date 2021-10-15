Какие  проблемные объекты долевого строительства близятся к завершению в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие проблемные объекты долевого строительства будут завершены в этом году в столице сообщил аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблема дольщиков является актуальной, 15 тысяч семей годами ждали свои квартиры. Много вопросов по документации, по самим объектам - отсутствие проектно-сметной документации, отсутствие источника финансирования, отсутствие понимания между самими дольщиками, судебные споры, продажи одной квартиры двум-трем лицам, продажи несуществующих домов – если девять этажей построено, то продали 12 этажей. Вот такие проблемы налицо, но концептуально по ним принято решение. То есть, видение четкое есть»,- сказал Алтай Кульгинов.

Аким пояснил, что финансирование обеспечено не только за счет бюджета.

«Бюджетные средства мы должны вернуть. Еще 90 млрд тенге мы частных инвестиций привлекли», - уточнил Алтай Кульгинов.

Сейчас, по его словам, активно строятся проблемные объекты.

«Такие как: «Территория кофморта-1» - с 2004 года вопрос не решался, там свыше 600 дольщиков было. «Ойл Экспо» прямо на территории Экспо как бельмо на глазу стоит, по нему вопрос концептуально решен, до конца года завершится строительство. Объект «Хазар» по проспекту Мангилик ел –сейчас дома построены. Мы весной будем сдавать, такой же объект на Туран-Сыганак», - сообщил Алтай Кульгинов.