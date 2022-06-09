9 Июня 2022 19:31

Какие преимущества дала пандемия для развития туризма в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время пандемии поток туристов во всем мире сократился и местами достигал нулевой отметки, в том числе и в Казахстане. Однако в 2021 году он быстро восстановился. Теперь перед отраслью стоят обновленные и амбициозные задачи: сохранить стабильный рост потока туристов, создать как можно больше возможностей для комфортного, доступного, безопасного отдыха граждан и увеличить вклад в экономику страны. О том, какие преимущества дала пандемия развитию отрасли, какие трудности еще предстоит преодолеть и как будет развиваться отечественный туризм в 2022 году, читайте в интервью управляющего директора АО НК «Kazakh Tourism» Даниеля Сержанулы аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

- Даниел, по данным Правительства, в 2021 году поток внутренних туристов восстановился в Казахстане и составил 6,9 млн человек, превысив допандемийный показатель в 6,6 млн. За счет чего это произошло?

- Во время пандемии люди сидели на карантине, возможности выехать за границу не было, поэтому казахстанцы по-новому взглянули на местные направления. Произошел бум во внутреннем туризме, который и обеспечил восстановление допандемийного уровня.

Всего количество внутренних туристов составило 6,9 млн человек по итогам 2021 года. Показатель - выше допандемийного почти на 300 тыс. человек, не говоря уже о том, что в 2020 году было всего 4,4 млн внутренних туристов.

В целом прирост туристов по сравнению с 2019 годом составил 5%. И это можно считать органичным увеличением. Если опустить 2020 год, то развитие идет планомерно.

- Таким образом можно сказать, что пандемия стала своего рода катализатором улучшения в туристской отрасли страны?

- Да, выросло и количество мест размещения по сравнению с 2020 годом на 172 единицы, составив 3 686 гостиниц. Общий номерной фонд теперь 193 тыс. койко-мест. То есть мы можем принять сразу почти 200 тыс. гостей.

Восстановился и объем оказанных услуг местами размещения для казахстанских и иностранных туристов. В 2019 этот показатель составил 120 млрд тенге, а в 2021 году - 109 млрд тенге, что очень даже неплохо, если учитывать, что в 2019 году было обслужено почти 1 млн иностранных туристов, а в 2021 году только 330 тыс. туристов.

То есть львиную долю обеспечили именно внутренние туристы. В 2021 году в местах размещения страны отдохнули более 5,1 млн казахстанцев.

Мы стараемся не делить туриста на внутреннего и въездного. Если условия для туристов в целом созданы, если этими условиями пользуются внутренние туристы, с большей вероятностью ими будут пользоваться и иностранные гости.

- О создании условий мы поговорим позже, а сейчас, для начала, интересно узнать какой поток туристов вы ожидаете в этом году? И какие первоочередные задачи стоят перед отраслью?

- Если ориентироваться на индикаторы, которые были обозначены в Национальном проекте по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы, то в этом году мы ожидали не менее 6 млн внутренних и порядка 1 млн иностранных туристов.

Однако все быстро меняется и вот уже по итогам 2021 года мы увидели цифру в 6,9 млн внутренних туристов. Поэтому в этом году по внутренним туристским потокам мы ожидаем как минимум повторение прошлогодних показателей - 7 млн. А по въездному направлению с учетом того, что последние ограничения по ПЦР были сняты буквально недавно и до конца года остается 6 месяцев, можем ожидать около полумиллиона иностранных туристов.

То есть сейчас первоочередные задачи – максимально открыть и восстановить все, что было до пандемии, сохранить стабильный рост потока туристов, развивая инфраструктуру. А в следующем году работать активно над увеличением количества иностранных туристов.

- А как определяются приоритетные рынки для привлечения туристов в нашу страну?

- Приоритетные рынки мы выбираем, исходя из двух факторов - это визовый режим и прямые авиарейсы. Безвизовый режим восстановили, теперь ожидаем восстановление всех авиарейсов, которые были до пандемии – это основной фактор привлечения туристов.

Также сейчас с Китаем возобновляется авиасообщение. Теперь, чтобы заняться возвращением этого рынка, нам нужно в скором времени восстановить транзитные визы в 72 часа, возможно даже увеличить их в 2 раза. Вообще два крайне интересных целевых рынка – это Китай и Индия. Их возвращение оживило бы целую плеяду компаний, которые ранее, до ковида, специализировались на этих рынках.

В основном туристы к нам приезжают из близлежащих стран. Это нормально во всем мире. Близлежащий рынок – это, как правило, основной рынок. Например, в Узбекистане основной поток (85%) из Центральной Азии. В Грузии – 80% туристов – близлежащие страны. В Португалии – основной поток туристов из Испании. Сейчас у нас есть рост туристов в семикратном размере из России.

- А новые рынки вы изучаете?

- Как я уже говорил, основной поток туристов к нам приезжает из СНГ. Но мы все же надеемся на диверсификацию уже в этом году и активно уделяем внимание арабским странам. В начале года мы были в Саудовской Аравии, с ними, кстати, запускается прямой рейс. Также у нас появился прямой рейс с Катаром.

В эти дни наша группа находится в Катаре с презентацией. В планах расширить этот рынок.

- Для иностранных туристов какой отдых интересен в Казахстане?

- Большой процент иностранных туристов приезжают для деловых встреч – бизнес-туризм. Наша задача создать поток организованного туризма. Организованный – это когда покупают турпакеты и проживают несколько дней, пользуются другими сопутствующими услугами. То есть наша цель – увеличить пребывание туристов и заполняемость номерного фонда курортных зон.

Таких туристов мы видим, в первую очередь, в Мангистау, отели этого региона сейчас вызывают интерес российского туриста, также в Алматы.

Кроме того, в этом году мы надеемся, что с начала сезона туристы поедут в северные курорты – Баянаул, Бурабай и Имантау-Шалкар. Конечно, ожидать сразу 500 тыс. туристов в эти места, которые они посещали до пандемии, сложно. Но о постепенном восстановлении потока к 2024 году мы заявлять можем.

Если говорить об арабских туристах, то им интересно, в первую очередь, увидеть Алматы, горы. В Алматы для них более умеренный климат - прохлада гор плюс живописность пейзажей. При этом, в Алматы есть важные для этой группы туристов комфортабельные пятизвездочные отели, хорошие рестораны и автомобили для аренды.

Какой-то части арабских туристов интересен зимний вид туризма. В 2019 году у нас был бум арабских туристов, которые хотели посмотреть нашу алматинскую зиму. Это направление тоже развивается.

- Глава государства поручил сделать сферу отечественного туризма драйвером развития экономики. Как вы видите выполнение этой задачи?

- В отраслевой госпрограмме стоит цель – достичь 8% от ВВП за счет сферы туризма – это достаточно амбициозный вызов. Для того, чтобы достичь этой планки, необходимо наладить стабильный поток внутренних туристов до 8 млн, и привлечь стабильный поток иностранных туристов в 3 млн. Над этим мы сейчас работаем, развиваем турпродукты, продвигаем имидж страны, работаем над узнаваемостью тур дестинаций и курортных зон.

Все это комплексная работа. Основная, ключевая составляющая здесь – это развитие туристской инфраструктуры. И опыт показал, что инвестиции в развитие инфраструктуры оправдываются, иногда даже сразу, например, в случае с национальными парками.

Вообще кейс с национальными парками очень интересный. С 2020 года туда начали затягивать стратегических инвесторов, и он начал себя оправдывать в виде кратного роста туристов. В прошлом году зафиксирован рекордный показатель посещения таких особо охраняемых территорий – 1,5 млн человек.

Стратегические инвесторы – это те инвесторы, которые помимо всего прочего развивают социальную и базовую туристскую инфраструктуру, в виде обустроенных визит-центров, парковочных зон, туалетов, урн для мусора и так далее.

- Возвращаясь к условиям, сколько всего инвестиций было уже вложено и в какие проекты?

- С 2019 года финансированием обеспечено 98 проектов на сумму 181,1 млрд тенге, из которых, на сегодняшний день, завершены строительно-монтажные работы по 47 проектам.

Один проект – это, например, ремонт одного оставшегося километра дороги до места размещения, или проведение воды, или проведение электричества.

Государство подводит инфраструктуру к местам отдыха, чтобы инвестор пришел и были все условия. Здесь выигрывают все.

В целом, за период с 2019 по 2022 годы было реализовано 290 инвестиционных проектов на сумму более 400 млрд тенге.

За это время были запущены комплексы «Керуен-сарай» в Туркестане, тематический парк «Тетис Блу» в Актау, «Swissotel» в Алматы и другие.

В целом, на 2022-2025 годы запланирована реализация 183 инвестиционных проектов на сумму 2,96 трлн тенге. Из них 137 проектов реализуются в данный момент на сумму 1,45 трлн тенге, 46 находятся на стадии проработки на сумму 1,51 трлн тенге.

Вообще у нас 10 приоритетных направлений сейчас - Нур-Султан, Алматы, Туркестан, Мангистау, Балхаш, Имантау-Шалкар, Алаколь, Баянауыл, Бурабай, Байконур. Сюда уже вложены инвестиции и проложено или отремонтировано 643 км автодорог, 321,4 км системы водоотведения, 291,3 км водоснабжения и 108,6 км электроснабжения и реализованы другие проекты.

- Туристам что можно посмотреть в уже построенных комплексах?

- «Керуен-сарай» - крупнейший в Центральной Азии многофункциональный туристский комплекс с улицей торговцев и ремесленников времен Шелкового пути, «летучим театром», амфитеатром, восточным базаром, отелями, ресторанами, СПА, кинотеатром, семейно-развлекательным центром, где все сооружения связаны между собой водным каналом.

Swissôtel Wellness Resort Alatau Almaty пятизвездочный отель премиум класса, предоставляющий услуги санаторного-оздоровления (wellness) и уединения с природой.

Тематический парк «Тетис Блу» в Актау находится в 20 км от города Актау и насчитывает около 30 аттракционов, некоторые из них не имеют аналогов в Центральной Азии.

Примеры этих объектов позволили увеличить поток внутреннего туризма, который будет работать и на привлечение иностранных гостей.

Об этом свидетельствуют многочисленные награды. Как результат проводимой работы за все эти годы Казахстан выиграл номинацию «Лучшие гостевые дома» по версии глобального издательства Lonely Planet. Французское издание Le Figaro включило Казахстан в список 21-ой дестинации, рекомендованных к посещению в 2021 году, британское общество бэкпекеров (British Backpacker Society) определило Казахстан в ТОП-5 списка mustvisit на 2020 год для любителей активных эко-путешествий. А The Guardian составил список лучших мест для посещения, в который был включен Казахстан. Национальный парк «Көлсай көлдері» и поселок Саты получили золотую медаль на четвертой Всемирной конференции по сельскому туризму.

Вывод - земля у нас большая и очень интересная как для внутреннего туриста, так и для внешнего. И развивать нужно эти два направления параллельно и все это будет работать на одну общую цель – улучшение экономики страны.

А потребность в инфраструктуре у нас большая. Курортных зон у нас много, в статистику вошло 19 направлений. Еще не учтено много новых направлений, таких как Улытау. Поэтому и определяются приоритеты.

Хочу сказать, что появились изменения с принятием нацпроекта – это то, что для туризма специально стали строить инфраструктуру.

Радует и такая тенденция, многие казахстанцы-предприниматели стали инвестировать в сферу туризма. Много местных инвесторов, которые вкладываются в свою родину, несмотря на то, что это долгие инвестиции.

Недавно вышел глобальный рейтинг – Индекс развития сферы туризма и путешествий и там по приоритизации отрасли наблюдаются улучшения.

В целом, развитие туристической инфраструктуры найдет отражение в экономическом развитии страны, социальных условий для людей, повышении узнаваемости Казахстана, как тур дестинации, создаст новые рынки, ниши, рабочие места. Согласно Национальному проекту по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы за счет туристической сферы будет создано 170 тыс. рабочих мест.

- Спасибо за интервью!

Рабига Нурбай