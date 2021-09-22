Какие преимущества дал казахскому языку проект «100 новых учебников»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев рассказал о преимуществах, которое дал проект «Новое гуманитарное образование. 100 новых учебников на казахском языке», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Открытость и конкурентоспособность, которые мы прививаем молодежи, в большей степени связаны с тем, какой контент потребляет наша молодежь, так как и именно содержание формирует наше представление о мире и о себе. Благодаря проекту «Новое гуманитарное образование. 100 новых учебников на казахском языке», самые актуальные и востребованные учебники, подготовленные специалистами мирового уровня, пришли к нашей аудитории, благодаря чему содержание нашей гуманитарной высшей школы, уровень дискурса нашей аудитории выходит на уровень лучших университетов мира», - сказал Крымбек Кушербаев на заседании Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК.

По его словам, благодаря этому проекту сформировалась новая академическая переводческая школа на казахском языке.

«Важно ее не растерять и наработанный профессиональный потенциал использовать дальше. Мы часто слышим, что людям, которые не говорят на казахском языке, неинтересно его и учить. Язык интересен своим содержанием. Язык должен быть естественным образом востребован, что невозможно без современного контента на этом языке. Язык необходим молодым людям, чтобы состояться, как личность и специалист, и иметь свое будущее. С этой точки зрения во всех гуманитарных науках казахский язык приобрел содержание, понятийный аппарат и смысл, которых так не хватало», - заключил госсекретарь.