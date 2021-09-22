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Какие преимущества дал казахскому языку проект «100 новых учебников»

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
22 Сентября 2021, 11:57
Какие преимущества дал казахскому языку проект «100 новых учебников»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев рассказал о преимуществах, которое дал проект «Новое гуманитарное образование. 100 новых учебников на казахском языке», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Открытость и конкурентоспособность, которые мы прививаем молодежи, в большей степени связаны с тем, какой контент потребляет наша молодежь, так как и именно содержание формирует наше представление о мире и о себе. Благодаря проекту «Новое гуманитарное образование. 100 новых учебников на казахском языке», самые актуальные и востребованные учебники, подготовленные специалистами мирового уровня, пришли к нашей аудитории, благодаря чему содержание нашей гуманитарной высшей школы, уровень дискурса нашей аудитории выходит на уровень лучших университетов мира», - сказал Крымбек Кушербаев на заседании Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК.

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По его словам, благодаря этому проекту сформировалась новая академическая переводческая школа на казахском языке.

«Важно ее не растерять и наработанный профессиональный потенциал использовать дальше. Мы часто слышим, что людям, которые не говорят на казахском языке, неинтересно его и учить. Язык интересен своим содержанием. Язык должен быть естественным образом востребован, что невозможно без современного контента на этом языке. Язык необходим молодым людям, чтобы состояться, как личность и специалист, и иметь свое будущее. С этой точки зрения во всех гуманитарных науках казахский язык приобрел содержание, понятийный аппарат и смысл, которых так не хватало», - заключил госсекретарь.

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