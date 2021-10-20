Какие предприятия в РК обязали снизить вредные выбросы – список

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр рассказал о мероприятиях, направленных на улучшение экологической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях улучшения экологической ситуации в регионах Министерством экологии, геологии и природных ресурсов (далее – Минэкологии) совместно с общественностью, местными исполнительными органами (далее – МИО) и природопользователями разработаны 16 Дорожных карт (всего предусмотрено 469 мероприятий). Реализация Дорожных карт к 2025 году позволит снизить индекс загрязнения атмосферы в 10 городах с высокого на средний, что поспособствует улучшению состояния атмосферного воздуха», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, дорожные карты предусматривают мероприятия по снижению выбросов теплоэнерговырабатывающими предприятиями на угле, домами частного сектора и автотранспорта и т.д.

«Также, на сегодняшний день в столице страны завершен перевод на газ водогрейных котлов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, завершено строительство по семи пусковым комплексам первой очереди газификации, утвержден План мероприятий по увеличению площадей зеленых насаждений, проведены работы по переводу на газобаллонное оборудование и электротранспорта служб такси, предусмотрены бесплатные парковочные места для электромобилей и т.д. Разработан национальный проект «Зеленый Казахстан», где предусмотрено мероприятие по снижению выбросов загрязняющих веществ 13 крупных предприятий на 20-30%», - отметил зампремьера.

В частности, это АО «АЛЭС», АО «АрселорМиттал Темиртау», АО «Астана Энергия», ТОО «Петро Казахстан Ойл Продактс», ТОО «АНПЗ», АО «Актобе ТЭЦ», АО «АЗХС», АО «ТНК «Казхром», ТОО «Kazakhmys Smelting», ТОО «Караганда Энергоцентр», АО «УКТЭЦ», ТОО «Казцинк».

«Кроме того, согласно новому Экологическому кодексу (далее – Кодекс) местные исполнительные органы каждые пять лет утверждают целевые показатели качества окружающей среды», - заключил Р. Скляр.

В предоставленной информации говорится, что при обнаружении ухудшения состояния атмосферного воздуха местные исполнительные органы в течение трех лет могут вводить ограничение на въезд транспортных средств и при возникновении неблагоприятных метеорологических условий могут вводить временные меры по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.