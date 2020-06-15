Какие позитивные изменения за год произошли в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Самый западный регион Казахстана шагает в ногу со временем. Позиционируя себя европейской частью страны, ЗКО стремится соответствовать, основываясь не только на своем географическом расположении. За последний год в регионе качественным образом преобразовался подход к принятию ключевых решений в различных сферах, за счет чего произошли ощутимые позитивные изменения. МИА «Казинформ» предлагает ознакомиться с основными достижениями области за прошедшие 12 месяцев.

Повышение доверия населения к власти

Работа областного акимата основана в первую очередь на доверии населения. Взят курс на максимальную открытость. Аким области Гали Искалиев сразу же дал понять это, опубликовав на странице в Facebook свой Whats’App номер для обращений граждан. Доступность информации, непосредственное участие жителей в определении пути развития региона, постоянная обратная связь с гражданами – сегодня это фундамент работы областного акимата.

В акимате области ежедневно принимаются десятки решений по текущим операционным вопросам, есть и системные вопросы. В обсуждении таких вопросов приглашают участвовать конструктивных общественных представителей, которые являются свидетелями того, что все решения принимаются с учетом мнения большинства населения.

Рассматриваемые проблемные вопросы поступают не только от акимов и депутатов, но и через СМИ, социальные сети, посредством открытого Whats’App номера акима области, а также от общественных представителей главы региона в районах и городе Уральске.





Также важнейшим фактором повышения доверия к власти является недопущение коррупционных правонарушений. Поэтому при подборе кадров, помимо деловых качеств, аким области уделяет большое внимание репутации кандидатов. Аким ЗКО строго следует букве Закона и требует того же от подчиненных. Более того, глава региона предложил сообщать на свой Whats’App номер, если кто-то, прикрываясь его именем, толкает госслужащего на коррупционное нарушение.

Руководство акимата области считает самым действенным инструментом по борьбе с коррупцией открытость и доступность информации, которая достигается через цифровизацию госуслуг.

В этой связи в регионе запущен открытый электронный земельный аукцион, по которому проведено 49 продаж права аренды 266 земельных участков для коммерческих целей площадью 165,3 га.

В сфере земельных отношений также разрабатывается геоинформационный портал. На сегодняшний день ведутся работы по наполнению портала и автоматизации ряда госуслуг в сфере земельных отношений. Проект планируется запустить до конца 2020 года.





Автоматизированы услуги по постановке в очередь и зачисления в детские сады и в школы. Данные системы существенно оптимизировали процессы зачисления в организации образования и снизили коррупционные риски.

Для цифровизации сферы жилищно-коммунального хозяйства город полностью покрыт базовыми станциями LP-WAN. На сегодняшний день по беспроводной технологии установлено 9 тысяч счетчиков воды, 1168 общедомовых счетчиков тепла, 7 тысяч счетчиков электричества.

Также в г. Уральске внедрена система фактического контроля исполнения работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В данную систему входят геопортал, мобильное приложение и единая диспетчерская служба. Данная служба направлена на контроль качества исполнения заданного объема работ и экономию бюджетных средств.

З апущен Единый call-центр «iKomek109 Uralsk». Основной эффект call-центра заключается в повышении удобства для населения при получении информации или услуг от коммунальных предприятий, сокращении времени обработки обращений населения по вопросам ЖКХ. В период с март 2019 года по май 2020 года поступило свыше 73 тыс. звонков. С начала 2020 года к данному call-центру подключены все районы области, что особенно показало свою эффективность во время ЧП в стране. Жители обращались по интересующим вопросам - за период ЧП было принято более 33 тыс. звонков касательно социальных выплат, продуктово-бытовых наборов, помощи волонтеров, правил поведения во время карантина, въезда и выезда за пределы города, области, наличия средств индивидуальной защиты и т.д.

В декабре 2019 года в пилотном режиме запущен проект «Единая дежурно-диспетчерская служба 112» с целью разгрузки ведомственных экстренных служб от ложных и справочных вызовов, слаженного взаимодействия всех служб при отработке обращений, рационального распределения и использования ресурсов всех служб, сокращения времени совместного реагирования на инциденты. С декабря прошлого года на номер поступило свыше 83 тыс. звонков.

Для предоставления всеобщей информации о субъектах предпринимательства области запущен проект «Big Data» модуль «Бизнес». Проект является платформой анализа больших данных. Это цифровая основа для последующего прямого взаимодействия с субъектами предпринимательства.

В сфере строительства внедряются Smart Grid технологии в строящиеся объекты. На сегодняшний день проект кардиологического лечебного корпуса городской многопрофильной больницы разработан с применением части механизмов BIM-технологий, методом 3D визуализации моделей через «3D–Cave», а именно. Кроме того, в текущем году планируется начать проектирование реабилитационного центра в г. Уральске. На стадии разработки проект городского многофункционального здания культуры.

Также в рамках искоренения коррупции аким области выступает за максимальное снижение присутствия государства во всех сферах, где бизнес эффективнее. Кроме снижения уровня коррупции это также сработает на другую приоритетную для руководства области задачу - увеличение доходов населения.

В мае месяце текущего года в доверительное управление был передан городской стадион «Юность» на 5 лет без права последующего выкупа. За этот период доверительный управляющий должен провести капитальный ремонт трибуны для зрителей с установкой сидений на 1500 мест, здания с заменой коммуникаций, окон, кровли за счет собственных средств.

На 10 июня 2020 года объявлен конкурс по передаче колледжа сервиса и новых технологий в виде имущественного комплекса в доверительное управление на 10 лет без права последующего выкупа. За счет средств доверительного управляющего будут дополнительные вложения в укрепление материально-технической базы колледжа, соответственно, улучшение качества обучения и, конечно же увеличение показателя трудоустройства обучающихся.

Управлением здравоохранения рассматривается вопрос по целесообразности и условиям передачи Западно-Казахстанского медицинского колледжа в виде имущественного комплекса в доверительное управление без права последующего выкупа. К этому вопросу проявляется интерес со стороны Казахского государственного медицинского университета им. Асфендиярова.

Также, на 19 июня объявлен тендер по передаче нежилого аварийного здания в доверительное управление для открытия протезно-ортопедической мастерской. Проект носит также социальный характер: помимо требований к доверительному управляющему по вложению собственных инвестиций в реконструкцию аварийного объекта - трудоустройство социально-незащищенных лиц. Тем самым, ожидается, что у нуждающихся отпадет необходимость в поездках для протезирования в другие города.

Все объекты коммунального имущества передаются на тендерной основе, участниками могут стать физические и негосударственные юридические лица.

Цифровизация во всём

В ЗКО технологии стали частью сфер жизнедеятельности каждого человека. Уральск - в тройке самых «умных» городов страны. Внедряемые технологии экономят время и средства жителей, появляются новые возможности, многие процессы становятся комфортнее для граждан.

В феврале 2020 года был запущен портал «Enbek-Qoldau» для занятости людей с ограниченными возможностями. Основная цель данного проекта – оказание поддержки и облегчение процесса трудоустройства и создание комфортных условий для лиц с ограниченными возможностями. По состоянию на 22 мая текущего года в базе «ENBEK-QOLDAU» зарегистрировались 366 работодателей. Посредством базы были трудоустроены 111 граждан с ограниченными возможностями.

С 1 мая 2020 года в области для установления эффективной обратной связи с социально-уязвимыми слоями населения был разработан портал помощи нуждающимся «komek07.kz», который позволит систематизировать и автоматизировать оказание благотворительной помощи, предоставит гражданам простой инструмент для решения сложных жизненных ситуаций. Это площадка для взаимодействия нуждающихся граждан в помощи и желающими помочь. На сегодняшний день на портал поступило 696 заявок от нуждающихся граждан. Зарегистрировано 44 лиц, желающих оказать помощь. По 7 обращениям была оказана помощь.

Также в рамках сферы безопасности на сегодняшний день реализуется проект по установке системы видеонаблюдения по г. Уральску.

В рамках ГП «Цифровой Казахстан» по принципу ГЧП Правительством РК инициирован проект по покрытию широкополосным интернетом сельские населенные пункты. Данное направление нацелено на создание инфраструктуры в целях устранения цифрового разрыва между городом и селом.

По Западно-Казахстанской области было запланировано провести ВОЛС в 92 СНП. На сегодняшний день ведутся работы по проведению ВОЛС в 31 СНП. Так же в текущем году реализуется проект по проведению мобильного интернета в сельских населенных пунктах с населением свыше 250 человек. По данному проекту по области планируется обеспечение широкополосным доступом к интернету в 70 СНП.

В пилотном режиме в 10 школах г. Уральска запущена безналичная оплата в школьных столовых, с помощью которой у родителей появилась возможность контролировать расходы и режим питания своих детей.

Жилищный вопрос

Одним из важнейших вопросов волнующих жителей региона является приобретение жилья. Этому направлению работы акимат области уделяет особо внимание.

В этом году за счет всех источников планируется введение 484,9 тыс. кв. м. жилья. До конца 2020 года будут сданы 1832 квартир в 10 многоэтажек и 89 жилых домов в селах. Из них для вкладчиков Жилстройсбербанка - 7 МЖД и 20 жилых домов в СНП, в общей сложности на 1187 квартир. Для очередников МИО предусмотрены жилища в 3 МЖД на 540 квартир в городах Уральск и Аксай и 69 жилых домов на 105 квартир в Акжаикском, Сырымском, Каратобинском районах.

Отдельно можно выделить строительство в микрорайоне «Ақжайық» г. Уральска, где уже проложены магистральные сети и готовится проект внутриквартальных сетей к жилым домам.

Новый микрорайон «Акжайык» рассчитан на строительство порядка 1300 секции многоквартирных жилых домов. Построенные жилые дома будут реализовываться через систему АО «ЖССБК», по низкой фиксированной цене 140-150 тыс. тенге за 1 кв. м. в чистовой отделке. На начальном этапе планируется строительство жилых домов для сотрудников ДВД, учителей и медработников. При кредитовании квартир местными исполнительными органами будут выдаваться сертификаты, на погашение 50% первоначального взноса, но не более 1 млн. тенге. Жилье будет реализовываться также через программу «7-20-25», «5-10-20», различные программы банков второго уровня.

Газификация и вводоснабжение сёл

В 2019 году завершено строительство 2-х объектов газоснабжения 9 СНП Казталовского района ЗКО с населением более 3,5 тысяч человек. В эксплуатацию сдано 194 км газопровода.

В 2020 году для газификации сел из бюджета выделено 240 млн. тенге, на которые планируется реализовать по 2 проекта по газификации сел в Теректинском и Акжаикском районе. Также для проектов газификации по программе «Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам» выделено 105 млн. тенге. По итогам 2020 года планируется увеличение обеспеченности природным газом населения области до 96,7%. По ДКЗ для проектов газификации также поддержано 564 млн. тенге.

По итогам прошлого года водоснабжение подведено к 22 селам с населением более 32 тыс. человек.

В этом году на выделенные 7,688 млрд. тенге, в том числе по ДКЗ, будет введено в эксплуатацию еще 24 объекта в 32 селах, где проживают более 29,7 тыс. человек. В результате доступ к централизованному водоснабжению в целом по районам вырастит до 232 СНП, в которых проживает 88,2% населения.

Контроль качества проектов

Важнейшим при строительстве объектов является контроль качества на всех этапах работ и последующей эксплуатации.





В этой связи в 2019 году акиматом области подписан договор с Филиалом Национального центра качества дорожных активов об оказании услуг экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог областного значения ЗКО. Филиал является подведомственным органом Комитета автодорог и соответственно все заключения по итогам лабораторных испытании материалов являются независимыми.

Осуществляется контроль качества выполненных работ и материалов, доставляемых на объекты, а также в рамках проекта «Сапалы жол – Адалдық алаңы» совместные выезды с участием сотрудников антикоррупционной службы, представителей общественности.

Для повышения качества работ подрядчиков, акиматом области начато применение 3-х летних договоров государственных закупок. Например, услуги по уличному освещению, видеонаблюдению, многолетним цветам и другие. По условиям таких договоров, оплата привязана к фактической работе светильника, видеокамеры или приживаемости куста в течение 3 лет. Этого достаточно, чтобы убедиться в надежности поставленного товара.

По поручению акима области Гали Искалиева на всех крупных стройках выбраны общественные контролеры из числа местных жителей, которые осуществляют мониторинг за ходом строительства социальных объектов. По 52 объектам строительства закреплено 72 общественного наблюдателя. Они еженедельно осуществляют контроль.

Мониторинг выполнения плана работ по проектам акиматом области ведется посредством внедренного проектного управления на основе платформы «Битрикс 24». Такой подход к работе повышает эффективность работы госслужащих. Меньше малозначимых совещаний и мероприятий, максимальное использование смарт-технологий, фокусирование на результат и системное решение проблемы. Платформа позволяет в онлайн режиме следить за проектами, реализующимися за счет бюджета и частных инвестиций. В каждом проекте указаны подробные задачи с конкретными сроками завершения, начиная от разработки ПСД и до сдачи объекта в эксплуатацию. На сегодняшний день в системе реализуется 348 проектов.

Эффективность бюджетных расходов, оптимизация и госуслуги

Экономика области должна быть экономной. В этой связи в ЗКО предусмотрели целый перечень действенных мер по оптимизации и улучшению качества государственных услуг.

В регионе директоров школ освобождают от вопросов эксплуатации зданий и территорий образовательного учреждения путем создания единой специализированной организации. В результате директора школ посвятят свою работу непосредственно учебному процессу, передав несвойственные им функции единой организации, которая займется хозяйственными вопросами.

Экономия бюджетных средств также достигается посредством централизации функций по материально-техническому обеспечению государственных учреждений и подведомственных организаций путем разработки и утверждения единых планов государственных закупок.

В регионе ведется работа по снижению рисков появления проблемных объектов (долгостроев). Снижение коррупционных рисков с помощью внедрения новых условий оплаты за выполненные услуги СМР государственных объектов (школы, дороги и др.), снижение риска неосвоения бюджетных средств. По объектам со сроком строительства менее 1 года или менее 600 млн тенге применяется условие оплаты «по факту», то есть без авансового платежа, 100% оплачивается после ввода объекта в эксплуатацию.

Снижение рисков некачественной работы установленных устройств, оборудования (светофоры, освещение и т.д.), недостижения плановых результатов (гибель кустов и деревьев при озеленении города и т.д.) за счёт привязки оплаты за выполненные работы к результату. Оплата производится в течение 36 месяцев в рамках законодательства о государственных закупках (1 раз в месяц или я раз в квартал) при достижении качественных параметров услуги.

Снижение бюджетных расходов (в расчёте на трехлетний период) и коррупционных рисков за счёт отхода от посадки однолетних цветов и переход на многолетние декоративные кусты и цветы. Ранее проведённая аналогичная работа в г. Нур-Султан показала свою эффективность.

Снижение очереди в детские сады. Был сделан анализ фактического наличия и посещения детей в действующих государственных детских садах. Выявлено, что в ряде детских садов фактически не укомплектованы группы до 25 детей, а также, что фактически 10% детей ежедневно отсутствуют по разным причинам. Принято решение об увеличении количества нормативных мест в группах с 25 до 27 детей. Дополнительно принято в детские сады около 1 100 детей. При строительстве детских садов на такое количество детей было бы затрачено около 5 млрд. тенге.

Повышение комфорта жителей путем создания единой абонентской службы субъектов естественной монополии, путем объединения функций по съёму показаний приборов учета (ранее к потребителю приходили 4 разных контролера, сейчас 1 контролер снимает показания с 4-х приборов учета газа, электроэнергии, холодной и горячей воды). Проводится работа по замене всех приборов учета на дистанционные.

Сделан анализ расходов на спорт, который показал возможность снижения расходов на администрацию ДЮСШ и направление сэкономленных средств непосредственно на детей и спортсменов. В настоящее время завершается процесс согласования с Министерством культуры и спорта по созданию в ЗКО пилотного проекта, который будет предусматривать создание трёх специализированных дирекций (в рамках действующего штата): дирекция по спорту высших достижений, дирекция по развитию массового спорта, дирекция по обслуживанию объектов спорта. Каждая дирекция будет иметь понятные количественные и качественные индикаторы. Ожидаемый эффект – снижение расходов на АУП и собственные здания, увеличение расходов на оплату тренеров, проведение соревнований, государственный заказ на строительство новых частных объектов спорта и другое. Например, в результате проведённой работы, 15 января 2020 года на региональном совете инвесторов был одобрен проект строительства частного баскетбольного центра стоимость более 600 млн. тенге. Ряд владельцев ресторанов начали перепрофилировать свои объекты под спортивные залы.

Была проблема с большим количеством разработанных ПСД, которые оставались без финансирования. Соответственно, всегда были претензии проверяющих структур по эффективному расходованию средств на разработку ПСД. Чтобы снизить эти риски, составили трехлетний план по строительству объектов каждого района и города Уральск.

Стали применяться некоторые элементы проектного управления. Как известно, любой объект начинается с идеи.

«Вот на этом этапе важно не ошибиться, - считают в акимате. - Нужен ли именно этот объект нам или нет, если нужен, когда и как его построить максимально эффективно, с учетом эксплуатационных расходов и т.д. Поэтому идеи сначала обсуждаются на так называемом инвестиционном комитете, где, в том числе определяется максимально правильные источники финансирования. Например, в ходе одного из таких обсуждений было принято решение отказаться от строительства за счет бюджета ряда школ, общежитий, ряда спортивных объектов – были найдены частные инвесторы».

30 структурированных предложений для инвесторов

По итогам 5 месяцев 2020 года объём инвестиций в основной капитал увеличился на 11,8% и составил 200 млрд. тенге. В текущем году на заседаниях Совета инвесторов поддержано 15 проектов на общую сумму 51,6 млрд. тенге с созданием порядка 1000 постоянных рабочих мест.

В рамках реализации Национальной инвестиционной стратегии и Правил организации «одного окна» для инвесторов в Западно-Казахстанской области создан Центр обслуживания инвесторов на базе АО «СПК «Aqjaiyq». Концепция функционирования ЦОИ предусматривает оказание спектра услуг по сопровождению инвесторов по принципу «одного окна», начиная от встречи инвесторов в аэропорту, его транспортное сопровождение, бронь отеля, предоставление офисного помещения со всем необходимым оборудованием, техникой и международной связью, предоставление всей необходимой информации о регионе, мерах господдержки, проектах, требующих инвестиции и т.д. Для удобства инвестора ЦОИ расположен в одном здании с Центром обслуживания населения для получения государственных услуг, офисом КазахИнвест, палатой «Атамекен». Для регистрации компании или её представительства в области, обеспечено предоставление юридического адреса в здании ЦОИ. Организован круглосуточный call центр ЦОИ с обратной связью

Потенциальных инвесторов в рабочее время консультирует сотрудник центра, во внерабочее время, выходные и праздничные дни звонки перенаправляются на сall центр компании КазахИнвест с последующим информированием ЦОИ ЗКО.

Подготовлено около 30 структурированных предложений, которые были предложены инвесторам. На сегодняшний день ведется реализация ряда предложенных проектов.

Реализуется проект строительства молочно-товарной фермы в Теректинском районе на 1500 голов КРС и идут переговоры с иностранными партнерами по строительству молочно-товарной фермы на 1000 голов в Таскалинском районе.

В сфере тепличного строительства реализован проект Уральско-тепличного комбината на 6 га. На стадии реализации проект ТОО «WorldGreenCompany» на 12 га. Также подписан договор между СПК «Aqjaiyq» и ТОО «BroeikasUralsk» по строительству крупнейшей в регионе теплицы на 50 га в Теректинском районе. Все проекты реализуются в соответствии с новейшими голландскими технологиями. Отдельно, для новых инвесторов СПК подготовила карту потенциальных земельных участков для строительства промышленных теплиц.

Начинается реализация проекта по строительству репродуктора по разведению овец Романовской породы с общим поголовьем овцематок до 5 000 голов.

Совместно с турецкими инвесторами реализуется проект по организации питомника саженцев и теплицы для выращивания цветов.

Среди городских проектов можно отметить начало строительство многофункционального спортивного комплекса «Батыс Арена» полностью за счет средств инвестора.

Совместно с СПК «Aqjaiyq» инвесторы начинают проектирование и строительство жилых домов в г. Уральске, в том числе и в новом микрорайоне Акжайык.

В целях реализации транзитного потенциала области началось строительство ряда торгово-логистических центров, среди которых крупнейшее в регионе ТЛЦ «Баск», грузооборотом 800 тыс. тонн/год.

Дан старт реализации двух оптово-распределительных центров, на территории Ел-Ырысы и Нефтебазы.

В прошлом году привлечение частных инвестиций для решения проблем наличия трех сменных школ и нехваткой качественных студенческих общежитий стали одними и главных задач главы региона.

За прошедший год, в результате активной работы с инвесторами всеми заинтересованными государственными органами было достигнуты определенные результаты.

Сдается в эксплуатацию общежитие для медицинского колледжа. Второе общежитие для частного мед колледжа на стадии начала строительства, начинается строительство общежития для студентов политехнического колледжа, привлечены инвесторы для строительства школы на 900 мест районе п. Зачаганск и школы на 500 мест на месте аварийной 31 школы.

Подписан меморандум на открытие первого представительства Республиканской физико-математической школы вне городов Республиканского значения. В школе будут учиться дети с 1 по 6 классы.

Развивается придорожный сервис

Западно-Казахстанская область имеет большой транзитный потенциал, поэтому развитие придорожного сервиса является одним из приоритетных. На текущий момент, совместно с АО «НК «КазАвтоЖол» проводится активная работа по привлечению инвесторов в строительство объектов придорожного сервиса, соответствующих международным стандартам. Разработана карта строительства кемпингов, по которому «НК «КазАвтоЖол» рассмотрит возможность подведения твердого покрытия и его дальнейшего обслуживания. На сегодня определены 22 площадки, сумма экономии для инвестора составит более 100 млн. тенге. В областном акимате создана рабочая группа по развитию объектов придорожного сервиса.

По ЗКО существует 93 объекта, из них 58 объектов не соответствуют Национальному стандарту. В рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и акиматом Западно – Казахстанской области объекты придорожного сервиса будут приведены в соответствие с Национальным стандартом до 2025 года.

В рамках проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту автодорог планируется устройства площадок отдыха автодорогах «Подстепное-Федоровка-гр.РФ» - 4 шт.; «Казталовка-Жанибек-гр.РФ» - 4 шт; «Унеге-Бисен-Сайхин» - 2 шт.

В рамках развития придорожного сервиса за последний год в области было открыто 2 автокемпинга: в Сырымского и Казталовском районах на дорогах республиканского значения «Самара-Шымкент» и «Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ» соответственно. Кемпинги располагают столовыми, гостиницами, автостоянками, СТО и другими необходимыми условиями. В проекты были вложено суммарно 230 млн. тенге с созданием 36 рабочих мест.

Строится инфраструктуры для индустриальной зоны

Для привлечения инвестиций в область и внедрения крупных проектов планируется создание индустриальной зоны. Выделено 281 га земельного участка на станции Пойма в Аксуатском сельском округе Теректинского района. В сентябре этого года будет внесена бюджетная заявка для финансирования в 2021 году строительства наружных сетей.

Строительство ИЗ позволит создать около 3 тыс. рабочих мест, увеличить объем валового регионального продукта на 3-4% и налогооблагаемую базу на 2 млрд. тенге в 2022 году и на период с 2022-2027 годы на 20,4 млрд. тенге.

В настоящее время компанией Broeikas подписан договор на строительство тепличного комплекса на территории индустриальной зоны стоимостью 160 млн. долл. США и мощностью до 40 тыс. тонн продукции в год.

«100 проектов»

Акиматом области для развития МСБ подготовлены тизеры 100 проектов по перспективным направлениям развития в разрезе районов и г. Уральска. Данная информация была размещена на инвестиционном портале области westkazinvest.gov.kz, сайтах районных акиматов и г. Уральск.

АО «Социально-предпринимательская корпорация «AQJAIYQ» с 2019 года реализуют программу «100 мест для уличной торговли» и программу «Мини-маркеты «Ел-Ырысы». Было получено 55 земельных участков в г. Уральске для установки торговых павильонов.

Решаются вопросы нефтегазового сектора

На июнь 2020 год план добычи газа по области вырос до 20180,7 млн. куб.м, нефти - запланирован на уровне 12062 тыс. тонн.

Добыча газового конденсата за январь-май 2020 года составила 5308,7 тыс. тонн, соответственно составил 103,9%, добыча природного газа составила 9070,0 млн. куб.м., соответственно составил –105%;





Аким области обращает особое внимание на подготовку технических специалистов для нефтегазового сектора региона и создание современного учебного центра.

В целях повышения конкурентоспособности казахстанских кадров путем подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, а также популяризации рабочих профессий и профессионального образования между акиматом области и КПО б.в. 20 декабря 2019 года подписан меморандум по подготовке местных кадров на востребованные профессии 3 и 4 категорий в предприятиях, являющихся подрядчиками КПО б.в.

Во исполнение меморандума разработана и принята дорожная карта, где прописаны пошаговые действия МИО и КПО б.в. по выявлению потребности в кадрах, определению путей решения, оснащению учебных заведений материально-технической базой, а также по организации работ по подготовке кадров.

Была создана рабочая группа по организации обучения казахстанских специалистов согласно имеющимся потребностям в кадрах иностранных компаний 4 и 3 категории, проведены ряд встреч рабочей группы с представителями субподрядных организаций КПО б.в. по выявлению потребности в кадрах.

КПО б.в. финансирует оснащение учебного центра оборудованием и повышение квалификации преподавателей учебного центра.

Для решения поставленных задач тренинг-центр выполняет функции предоставления образовательных услуг по краткосрочному обучению, обеспечения повышения квалификаций и переподготовки кадров, организации дуального обучения и трудоустройства обучившихся согласно заявкам подрядных компаний Karachaganak Petroleum Operating B.V.

Ведется работа по локализации сервисного обслуживания нефтегазового сектора и производства комплектующих изделий.

В целях дальнейшего роста производства в обрабатывающей промышленности проводятся мероприятия, направленные на локализацию импортируемых товаров на территории области. Руководством области проведены встречи с крупными недропользователями области, такими как КПО б.в., ТОО «Жаикмунай». Исходя из потребности недропользователей, а также с учетом возможности машиностроительных компаний области был определен ряд товарно-номенклатурных позиций, предлагаемых к локализации на территории ЗКО. Это такие виды товаров как: фланцы - фитинговые, крепежные изделия; фильтры разных модификации, теплообменники воздушные, металлоконструкции и другое.

В предыдущем году также были созданы новые производства по получению жидкого азота для обеспечения нужд КПО. Также был создан цех по сборке и ремонту клапанов в г. Аксай. Сумма инвестиции составила 4 млн. евро.

Якорная кооперация и восстановление пород КРС

В конце 2019 года были введены в эксплуатацию откормочные площадки в Казталовском районе ТОО «Мясная индустрия» на 5000 голов и в Таскалинском районе ТОО «Taskala ET-BKO» на 5120 голов. В данных предприятиях планируется выстраивание якорной кооперации, где члены кооперации будут поставлять откормочный контингент.

В текущем году откормочные площадки планируют передачу в товарные стада около 2000 голов племенных быков производителей для использования в селекционно-племенной работе. Кроме данных предприятий в области активно работают откормочные площадки мощностью до 1000 голов, на данный момент передано в аренду 613 голов.

На сегодняшний день товаропроизводителями области реализовано на откормочные площадки более 1400 голов товарных бычков.

По итогам 2019 года было экспортировано 6038,6 тонн мяса и мясных продуктов крупного и мелкого рогатого скота. Что в 1,9 раза больше в сравнении с 2018 годом. С начала текущего года экспортировано 725,4 тонн мяса и мясопродуктов.

Для развития наших знаменитых пород домашнего скота руководством области разработана Дорожная карта. Учеными ЗКАТУ имени Жангир хана были разработаны рекомендации по планированию развития животноводства в агроформированиях и личных подсобных хозяйствах. Совместно с представителями палаты предпринимателей «Атамекен» в 2019 году проведены учебные семинары с агроформированиями. Вместе с тем, ученые университета на постоянной основе проводят научное сопровождение крестьянских хозяйств.

По области на сегодня числятся 46,8 тыс. голов казахской белоголовой породы - 79% от общего поголовья племенного скота, 26,2 тыс. голов едильбаевской породы овец (78%), 8,4 тыс. голов кушумской породы лошадей (81%).

Решаются застоявшиеся проблемы

По области достаточно проблемных вопросов, решение по которым затягивалось на долгие годы. Есть среди них вопросы системного характера, которые невозможно разрешить за короткий срок. Однако это не означает, что такие вопросы должны повиснуть. Работа ведется по всем проблемам без исключения.

Наличие бродячих животных по улицам Уральска стало настоящей проблемой. По понятным причинам такие животные опасны для людей. Вместе с тем их уничтожение негуманно. По инициативе акима области принято системное решение. Снижение количества бродячих животных будет идти через отлов, массовую стерилизацию и кастрацию бродячих животных без их умерщвления. Проект реализуется по принципам ГЧП.

С мая месяца 2019 года по сегодняшний день выявлено 808 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В настоящее время в государственную собственность возвращено 36 тыс. га. Из них в сельскохозяйственный оборот вовлечено 25 тыс. га. В результате проведенных работ, землепользователи на площади 228 тыс. га приступили к освоению своих земельных участков.

По материалам земельных участков, площадью 544 тыс. га местными исполнительными органами ведется работа по возврату в госсобственность.

Аким области выступает за открытость и транспарентность, поэтому имена латифундистов публикуются в СМИ и становятся достоянием общественности.

В 2010 году в селе Янайкино района Байтерек был введен в эксплуатацию откормочный комплекс. С 2016 по 2018 годы предприятие простаивало в связи с отсутствием оборотных средств.

Акиматом области неоднократно направлялись письма в Министерство сельского хозяйства с просьбой активизировать деятельность по привлечению инвесторов к данному предприятию. В результате в мае текущего года определился инвестор.

В настоящее время начались работы по восстановлению откормочного комплекса «Crown Батыс». В частности, в июне планируется проведение работ по очистке территории, очистке откормочных загонов, восстановлению убойного пункта, электроэнергий, водоснабжения, газа, цеха по заготовке комбикорма. Согласно плану в августе начнется прием скота. Объем инвестиций составляет 4,1 миллиард тенге.

Компания планирует развивать откормочный комплекс, направляя 70% продукции за рубеж, а 30% продукции пойдет на производство колбасных изделии. При этом предприятие имеет долгосрочные контракты по экспорту мяса и мясной продукции с иностранными партнерами. В рамках данного проекта будет создано 160 новых рабочих мест.

Еще одной проблемой является необходимость реконструкции Уральской ТЭЦ. В текущем году начата реализация этого проекта в части замены одного турбоагрегата на паровую турбину мощностью – 12 МВт, по итогам реализации планируется увеличение располагаемой мощности с 40 МВт до 52 МВт.

Аварии на канализационных коллекторах – многие годы актуальная проблема города Уральска.

В целях улучшения состояния канализационных сетей и их безаварийного функционирования г. Уральска в 2019 году в рамках программы «Развитие регионов до 2020 года» по итогам 2019 года реконструировано 1,8 км сетей водоотведения.

В текущем году в рамках программы «Нұрлы жер» на КНС29 будет заменено 3,7 км канализационных сетей. На сегодня подрядчиком ведутся работы, реконструировано 3 км сетей водоотведения.

Также, в рамках программы «Развитие регионов на 2020-2025 годы» выделено 861,9 млн. тенге на реконструкцию КНС19 протяженностью 16,1 км. На сегодня подрядчиком выполняются геодезические работы и разведка примыкающих сетей.

Кроме того, на обводном напорном канализационном коллекторе г. Уральск, III пусковой комплекс находится в аварийном состоянии и канализационные сети сильно изношены. В связи чем, в текущем году планируется реализация данного проекта в рамках программы «Дорожная карта занятости» будут заменены 5,4 км сетей водоотведения.

Также, в 2020 году из республиканского бюджета на реконструкцию 2 проектов по теплоснабжению и 2 проектов по водоотведению выделено 2,5 млрд. тенге. В результате будут заменены котельная АТП «Водстрой», турбоагрегат АО «Жайыктеплоэнерго и будут реконструированы 11,1 км сетей водоотведения.

«Может показаться, что 12 месяцев не такой большой период для среза результатов, однако изложенная выше часть выполненных работ говорит об обратном. Сделано немало, но впереди еще много задач, новых и нужных региону решений и проектов. Все в конечном итоге зависит от желания, потребности сделать что-то важное для области и ее жителей. При этом важно, чтобы такое стремление исходило не только от руководства региона, как это принято на Западе», - в управлении внутренней политики региона.