Какие поручения дал Президент на экстренном совещании в связи с крушением самолета Bek Air

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений в ходе экстренного совещания в связи с крушением пассажирского самолета Bek Air около аэропорта города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе совещания в связи с объявлением 28 декабря общенационального траура Касым-Жомарт Токаев поручил приспустить государственные флаги и отменить все увеселительные мероприятия в стране.

Глава государства также поручил Правительству совместно с акиматами города Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере 4 млн тенге. Кроме того, родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка.

В ходе совещания Президент дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности. Генеральной прокуратуре и МВД поручено в рамках возбужденного уголовного дела принять меры по выявлению причин и условий, способствовавших авиакатастрофе, и привлечению виновных к установленной законом ответственности, а также изучить вопрос законности частной застройки в непосредственной близости к границе аэропорта города Алматы.

Напомним, сегодня борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа.

Cамолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По последним данным погибли 12 человек.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановили по всем направлениям страны.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники строго будут наказаны.