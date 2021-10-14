НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие положительные тенденции наблюдаются после внедрения трехзвенной модели судопроизводства? Об этом рассказал начальник Следственного Управления столичного департамента полиции Гумар Шыныбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно поручению Главы государства по реформированию правоохранительной и судебной систем страны, а также реализации государственной программы по цифровизации, с начала года наш столичный Департамент перешел на трехзвенную модель судопроизводства, разграничивающую три ключевые задачи уголовного процесса, входящих в полномочия полиции, прокуратуры и суда. Полиция выявляет преступление, устанавливает причастность тех или иных лиц, собирает улики и доказательства, прокуратура в то же время дает правовую оценку по данному факту, пресекает нарушения конституционных прав граждан, собирает и поддерживает обвинения в суде. Суд рассматривает жалобу на действие органов и выносит окончательный вердикт. Данное разграничение на каждом этапе предусматривает сведение к минимуму следственных ошибок», - отметил Гумар Шыныбеков.

По словам спикера, также на законодательном уровне закреплено согласование и утверждение прокурором основных процессуальных решений, предусматривающих обеспечение законности уголовного процесса: признание лица подозреваемым, квалификация деяния подозреваемого, переквалификация уголовных дел, прерывание срока расследования, прекращение уголовного дела, утверждение протокола приказного производства и утверждение постановления о применении уголовного проступка.

По срокам согласования прокурором приняты процессуальные решения: постановление о прекращении прерывания уголовного дела в течение трех-десяти суток соответственно с момента поступления материала в канцелярию. Прокурор согласовывает принятые решения либо отменяет данное решение. При этом устанавливается суточный срок с момента регистрации материала.

По информации начальника Следственного Управления столичного департамента полиции, с прокурорами было согласовано более 19 тысяч процессуальных решений и из них 8 тысяч прекращений, 5 тысяч прерывания сроков расследования и 3800 признания подозреваемым.

«С момента ее реализации в уголовном процессе уже наметились положительные тенденции: снижение до минимума нарушений конституционных прав граждан, исключение коррупционных проявлений, электронное согласование и утверждение решений прокурором. В ходе внедрения трехзвенной модели нами проводились межведомственные семинары, круглые столы, рабочие встречи, в ходе которых обсуждались возникающие проблемы. Также нужно отметить, что согласно утвержденного Главой государства Стратегического плана развития Республики и дальнейшей цифровизации, к 2025 году предусмотрен полный переход уголовного судопроизводства в электронный формат. Уже с 2018 года начался поэтапный переход к расследованию электронных уголовных дел, изначально небольшой и средней тяжести, далее - по преступлениям тяжкой категории», - пояснил Гумар Шыныбеков.

На сегодня из общего количества зарегистрированных уголовных дел более 70-ти процентов в электронном формате. В полиции также отметили, что улучшено материально-техническое оснащение.

Для повышения профессионального уровня сотрудников следственных подразделений столичного гарнизона регулярно проводятся занятия, курсы и семинары по дополнительному изучению и обсуждению изменений в законодательстве, в ведомственных вузах предусмотрены курсы повышения квалификации. Также, на базе Карагандинской академии осуществляется первоначальное обучение (на 6-месячных курсах) выпускников юридических факультетов гражданских вузов, желающих работать в следственных подразделениях.