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Какие политические реформы Президента были реализованы в 2021 году

29 Декабря 2021 12:17
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Какие политические реформы Президента были реализованы в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2021 год стал для нашей страны еще одним годом реформ. Политический блок и правозащитная проблематика стали теми сферами, в которых с самого начала был задан высокий темп преобразований, отметил советник Президента РК Ерлан Карин в своем Telegram-канале.

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Какие качественные изменения произошли в этой области в течение года?

1) В мае Президент подписал закон, предусматривающий снижение порога прохождения в Мажилис для политических партий с 7 до 5%.

2) Также этот закон закрепил графу «против всех» в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней.

3) В июне в соответствии со специальным президентским указом Правительством был утвержден План первоочередных мер в области прав человека. Он включает широкий набор действенных мер, нацеленных на обеспечение прав жертв торговли с людьми, людей с инвалидностью, обеспечение прав человека в области уголовного правосудия, исполнения и предупреждения пыток и жестокого обращения и т.д.

4) 25 июля в Казахстане впервые прошли прямые выборы акимов сельских округов. В результате прошедших выборов корпус сельских акимов обновился более чем на 50%.

5) В сентябре Президент в своем в очередном Послании предложил законодательно закрепить 30-процентную квоту для женщин и молодежи при распределении депутатских мандатов. Кроме того, Глава государства предложил расширить перечень квотируемых категорий граждан в избирательных списках партий, включив в него людей с особыми потребностями. По данным нормам законопроект уже разработан.

6) В Послании была обозначена необходимость принятия дальнейших мер по защите прав правозащитников, совершенствованию уголовного процесса. Также поставлена задача по масштабированию сервисной модели полиции. Соответствующий пилотный проект успешно завершился в этом году, со следующего года данный опыт будет распространен по всей стране.

7) Большому прогрессу в правозащитной сфере способствовала также разработка двух законов, предполагающих системное укрепление института Уполномоченного по правам человека и полную отмену смертной казни.

И это только наиболее заметные инициативы Главы государства по блоку политреформ, для полной реализации которых в этом году были приняты 2 Указа и 6 Законов.

В целом большая и планомерная работа идет по всем выдвинутым Президентом политическим новациям. Поэтому вектор на осуществление реальных преобразований в политической и правозащитной сферах сохранится и в 2022 году.

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#Президент Казахстана   #Политика   #Ерлан Карин   #Итоги 2021 года  
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