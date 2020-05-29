Какие поезда возобновят движение на втором и третьем этапе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Жанибек Тайжанов рассказал о том, сколько пар поездов возобновят движение на втором и третьем этапе запуска пассажирских поездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продажа проездных билетов открыта с 15 мая текущего года. На сегодняшний день реализовано 293 тысячи проездных документов. Средняя населенность поездов составляет более 70 процентов. Во втором этапе с 10 июня 2020 года запланировано возобновление курсирования 39 пар поездов. Из них шесть «Тальго», 14 стандартных и 19 пригородных поездов.

В том числе, по направлениям Нур-Султан – Алматы, Атырау, Достык, Уральск, Айсары, Шымкент. Из Алматы – Атырау, Актобе, Уральск, Оскемен, Туркестан, Петропавловск. Из Атырау – Мангыстау, Актобе, Кульсары, Карабатано и пригородные сообщения», - пояснил Жанибек Тайжанов на пресс-конференции онлайн в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

На третьем этапе по мере снятия ограничений на пересечение государственной границы запланировано возобновление курсирования 15 пар поездов. Из них: один «Тальго», 9 стандартных и 5 пригородных поездов. В том числе, по направлениям: Алматы – Ташкент, Саратов, Урумчи, Новосибирск, Казань. Нур-Султан – Челябинск; Караганды – Москва, Омск, Томск; Атырау - Астрахань.





«На сегодняшний день в соответствии с санитарными требованиями все инфраструктурные объекты для перевозочного процесса подготовлены, составы готовы к отправке. Для максимальной защиты пассажиров и поездной бригады перевозка будет осуществляться согласно рекомендациям Главного государственного санитарного врача на транспорте», - заключил заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Жанибек Тайжанов.



