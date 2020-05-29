Какие поезда возобновят движение на втором и третьем этапе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Жанибек Тайжанов рассказал о том, сколько пар поездов возобновят движение на втором и третьем этапе запуска пассажирских поездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Продажа проездных билетов открыта с 15 мая текущего года. На сегодняшний день реализовано 293 тысячи проездных документов. Средняя населенность поездов составляет более 70 процентов. Во втором этапе с 10 июня 2020 года запланировано возобновление курсирования 39 пар поездов. Из них шесть «Тальго», 14 стандартных и 19 пригородных поездов.
В том числе, по направлениям Нур-Султан – Алматы, Атырау, Достык, Уральск, Айсары, Шымкент. Из Алматы – Атырау, Актобе, Уральск, Оскемен, Туркестан, Петропавловск. Из Атырау – Мангыстау, Актобе, Кульсары, Карабатано и пригородные сообщения», - пояснил Жанибек Тайжанов на пресс-конференции онлайн в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.
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