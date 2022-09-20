20 Сентября 2022, 21:05

Какие перспективы открывает для казахстанских аграриев снятие ограничений на вывоз зерна - Jibek Joly

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие перспективы открывает для казахстанских аграриев снятие ограничений на вывоз зерна? По какой цене на сегодня реализуется казахстанское зерно? Об этом в эфире программы «Новое время» телеканала Jibek Joly рассказал заместитель председателя правления национальной ассоциации экспортеров «KazGrain» Алибек Атай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря нашей ассоциации, отраслевым ассоциациям добились того, чтобы квоты на экспорт зерновых были сняты досрочно. По нашим суждениям летние квоты были введены поспешно, потому что в этом году урожай очень хороший. В конце августа мы уже имели свежий урожай и могли обойтись без квот. Самый большой минус – мы потеряли хорошую цену. То есть, в августе, сентябре была очень хорошая рыночная цена, по которой наши крестьяне могли бы продать эту пшеницу на экспорт. Сегодня цена, соответственно, упала и крестьяне не дополучат определенный доход», - сказал замглавы «KazGrain».

Алибек Атай в этой связи считает, что стране следует налаживать тесные торговые отношения с Китаем.

«Наш самый большой потребитель с восточной стороны – это Китай. На прошлой неделе к нам с визитом приезжал председатель КНР Си Цзиньпин. Тогда наши президенты договорились о том, что мы будем наращивать торговый баланс между нашими странами. В конце недели наш национальный оператор КТЖ принял решение о запрете экспорта. То есть, приостановил все наши рыночные отношения с Китаем на неопределенный срок. Причина, как они утверждают, карантинные меры. Но мы уже три года живем в этих реалиях. Китай нам предложил, чтобы мы грузили в контейнеры. Мы согласились на это. Но в любом случае на сегодняшний день все опять закрыто. Мы со всех трибун твердим, что нужно увеличивать экспорт, баланс с Китаем, но, грубо говоря, наше Правительство не дорабатывает вопрос. Нужно просто расширять инфраструктуру, строить новые магистрали. В этом году в Китае была засуха, и они нуждаются в нашем зерне. Они дают нам рыночную цену, нежели наши южные соседи. Южные соседи дают нам рыночную цену, однако так как у нас нет рынка сбыта, мы от безысходности все продаем на юг», - пояснил спикер.

Он также ответил, по какой цене на сегодняшний день реализуется казахстанское зерно.

«Наш индикатор – это Продкорпорация. Она выставила цену. Мы будем торговать на рынке по этой цене. Эта цена не будет завышаться. На сегодняшний день цена составляет 120-125 тыс. тенге. Это адекватная цена», - добавил Алибек Атай.