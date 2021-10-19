НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал, какие параметры учитывались при отборе сел для проекта «Ауыл - Ел бесігі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При отборе перспективных сел был проведен статистический анализ на основании предварительной выборки 156 параметров. Учитывалось корректное отражение охвата населения, возможности размещения инфраструктуры общего пользования, экономические параметры, а также геостратегическое положение – расстояние до крупных городов, рек, железных дорог и автомагистралей», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, в целях реализации Проекта была актуализирована методология определения потенциала сёл.

«Согласно новой методике, определение потенциала осуществляется по 4 блокам: демография, инфраструктура, экономика и геопространственное положение. При разработке новой методологии был изучен международный опыт, в частности Канады, где также имеют место инфраструктурные разрывы между регионами», - отметил министр.

«Для развития сельских территорий были приняты меры по инвестированию в инфраструктуру, поддержке малого и среднего предпринимательства, развитию агропромышленного комплекса, а также по строительству и реновации жилья. В Канаде для повышения эффективности указанных мер был применён кластерный подход, в котором близко расположенные сёла рассматриваются как единая экономическая система», - добавил А. Иргалиев.

Ранее министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал, какие села вошли в проект «Ауыл– Ел бесігі».