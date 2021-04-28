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    13:06, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Какие отрасли садоводства субсидируются государством

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно поддержки садоводства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Государством оказывается поддержка для развития отечественных питомников и садов. На сегодня имеются специальные меры поддержки в садоводстве. Это субсидирование саженцев, возмещение затрат на капельный полив и подведение необходимой инфраструктуры, инвестиционные субсидии как на приобретение техники, так и на закладку сада», - сообщил Роман Скляр в своем ответе.

    По его словам, в целях поддержки отечественного питомниководства маточники многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда в соответствии с правилами субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства субсидируются путем частичной 50% компенсации затрат на производство посадочного материала.

    «Вместе с тем, отмечаем, что в соответствии с правилами субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях, в целях повышения доступности товаров, работ и услуг в рамках реализации инвестиционных проектов в приоритетных направлениях АПК путем снижения капиталоемкости и повышения окупаемости вложенных инвестиций, субсидируются закладка интенсивного яблоневого сада от 5 гектаров, закладка плодово-ягодных культур и винограда от 5 гектаров и техника, приобретенная для посадки плодово-ягодных культур и винограда и посадки маток многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда в размере 25%», - заключил зампремьера.


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