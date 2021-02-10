Какие основные цели «Марафона добрых дел»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Лима Диас рассказала об основных направлениях стартовавшего сегодня «Марафона добрых дел», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что предполагает «Марафон добрых дел»? Во-первых, сотрудничество, партнерство, поддержку государства и бизнеса, добровольцев и граждан. «Марафон добрых дел» стремится построить сообщество, в основе которого лежит идея щедрости и доброты, и которое мы строим вместе. Механизм всего марафона отвечает на главные сложности, с которыми сталкиваются как меценаты, так и НПО, и простые граждане», - сказала Лима Диас на открытии марафона.

Она также рассказала о механизме мероприятия.

«Марафон добрых дел» будет основываться на создании четкой структуры, помощи и поддержки. Организационный комитет «Марафона добрых дел» будет оказывать методологическую, информационную, разъяснительную и организационную помощь участникам марафона. Оргкомитет, который будет координироваться Центром поддержки гражданских инициатив – это подведомственная организация Министерства информации и общественного развития», - отметила спикер.

«Организационный комитет будет обобщать всю информацию и все мероприятия, которые будут исходить, как инициатива от госорганов, корпоративного бизнес-сектора и НПО под эгидой марафона. Будет создано единое информационное пространство, на котором смогут зарегистрироваться участники марафона в разных категориях: донор, благотворительная организация, доброволец», - заключила Л. Диас.

Напомним, сегодня в столице стартовал «Марафон добрых дел» с участием доноров и меценатов. На сегодняшнем мероприятии присутствуют министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, доноры, меценаты, волонтеры. Директор частного фонда «Фонд развития общественно значимых инициатив» Ермек Мажитов в ходе мероприятия, посвященного «Марафону добрых дел» объявил о том, что через две недели стартует проект «30 добрых дел».