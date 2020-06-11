Какие ограничительные меры усилят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области вновь усиливают карантинные меры. С 13 июня ограничат по времени работу общественного транспорта - он будет ходить только утром и вечером. В ночное время запретят езду на личных автомобилях. Ограниченно по времени будут работать торговые дома, торгово-развлекательные центры, продовольственные и непродовольственные рынки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Причины такого решения объяснил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Канат Аскаров.

«К сожалению, смягчение карантинных мер привело к беспечности жителей. Многие не надевают маски, не соблюдают социальную дистанцию, игнорируют правила безопасности. Несмотря на запрет, устраивают семейные мероприятия с участием большого количества людей. Об этом свидетельствуют результаты эпидемиологического расследования случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией», - отметил главный государственный санитарный врач области.

Нарушения карантинного режима выявлены на 77 объектах, сообщил он.

В общественном транспорте водители и пассажиры не соблюдают обязательный масочный режим.

В области стремительно выросло число заражённых COVID-19. На сегодня зарегистрировано 1 290 случаев. Семь человек умерли от КВИ.

«Учитывая прирост, оценив сложившуюся эпидситуацию, мы приняли решение о введении более жёстких мер карантина в области», - сказал Канат Аскаров.

С 13 июня 2020 года:

- общественный транспорт будет ходить с 6 до 10 часов утра и с 17:00 до 21:00;

- запрещается передвижение всех видов личного автотранспорта с 23:00 до 05:00, за исключением правоохранительных, специальных служб и медицинских государственных органов и организаций;

- в такси можно перевозить только одного пассажира или не более двух несовершеннолетних детей в сопровождении одного взрослого;

- временно, до стабилизации эпидемиологической ситуации, устанавливается периметр карантинных зон Жезказгана, Каркаралинска, посёлка Жарык Шетского района. На въезде и выезде из них будут установлены блокпосты;

- для ряда объектов вводятся ограничения рабочего графика.

ЦОНы будут принимать посетителей с 10:00 до 17:00.

Торгово-развлекательные центры, торговые дома (центры) перейдут на новое расписание: по будням - с 09:00 до 21:00, в выходные дни - с 09:00 до 13:00.

Продовольственные и непродовольственные рынки в будни будут открыты с 09:00 до 17:00. По выходным обязаны закрыться на санитарный день.

Запрещается деятельность нестационарных объектов общественного питания (киосков, донерных, в том числе расположенных в парках, скверах и т. д.).

В государственных органах (организациях), национальных компаниях и их филиалах, офисах не менее 70% сотрудников должны перейти на удалённый формат работы.

Ограничивается выход на улицу без крайней необходимости лицам старше 65 лет.

Запрещается передвижение детей до 14 лет без сопровождения взрослых, а также скопление людей более трёх человек, за исключением членов семей.

В Караганде, на территории Майкудука, закрываются парки, детские дворовые площадки, запрещаются прогулки в скверах и на площадях.

Усилят контроль за соблюдением требований постановлений главного санврача области. Нарушителей будут наказывать в соответствии с действующим административным законодательством.

Главный санитарный врач области призвал карагандинцев строго соблюдать все правила.

«Только таким образом, прилагая совместные усилия, мы сможем стабилизировать эпидемиологическую ситуацию по COVID-19 и вернуться к обычной жизни без ограничений», - подчеркнул он.