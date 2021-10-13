Какие ограничения коснутся Уполномоченного по правам человека в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие ограничения будут у Уполномоченного по правам человека в РК, рассказала мажилисмен Ирина Унжакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уполномоченный не должен участвовать в политической деятельности, не должен быть членом партии. В законопроекте прописано, что он не должен быть на государственной службе. Вместе с тем в соответствие с теми же Веницианскими принципами говорится о том, что государство должно обеспечить бюджетное достаточное финансирование. Поэтому это, вероятно, вопрос, который нами будет рассматриваться и как-то урегулирован», - сказала Ирина Унжакова в ходе презентации законопроекта «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» в Мажилисе.

Ранее сообщалось, что Уполномоченный по правам человека может стать неприкосновенной фигурой в Казахстане.

«Очень важно, что в законопроекте существует такая новелла, как обладание неприкосновенностью. Это важно для этой деятельности. То есть, Уполномоченный не может быть задержан, подвергнут аресту, приводу, привлечен к уголовной и административной ответственности, подвергнут обыску или личному досмотру», - сообщила мажилисмен Ирина Унжакова в ходе презентации.

Спикер добавила, что в случае выявления нарушений в деятельности Уполномоченного, он может привлекаться к административной и иной ответственности, но по особому порядку.