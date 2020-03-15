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Какие ограничения действуют в Казахстане во время чрезвычайного положения

15 Марта 2020 15:29
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Какие ограничения действуют в Казахстане во время чрезвычайного положения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Режим чрезвычайного положения в Казахстане предусматривает ряд ограничений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан»в связи с пандемией коронавируса.

Указом на период действия чрезвычайного положения вводятся следующие меры и временные ограничения:

1) усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

2) ограничить функционирование крупных объектов торговли;

3) приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей;

4) ввести карантин, осуществить масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе с участием структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан и органов внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

5) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

6) установить ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Республики Казахстан и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан.


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Ключевые слова: Общество, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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