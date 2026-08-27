Какие ограничения действуют на религиозную литературу в Казахстане

Комитет по делам религий Министерства культуры и информации РК в ответе на официальный запрос агентства Kazinform разъяснил правила распространения материалов религиозного содержания в Казахстане.

— Согласно пункту 2 статьи 9 Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», распространение религиозной литературы, иных информационных материалов религиозного содержания и предметов религиозного назначения допускается только в культовых зданиях (сооружениях), религиозных образовательных организациях, а также в стационарных помещениях, специально определенных местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, — говорится в сообщении.

Кроме того, указанный закон регулирует условия ввоза религиозных материалов на территорию Казахстана и издания религиозной литературы в стране. Для этого на соответствующие религиозные материалы должно быть получено положительное заключение религиоведческой экспертизы.

— В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона РК ввозить на территорию Казахстана религиозную литературу и иные информационные материалы религиозного содержания могут только зарегистрированные религиозные объединения после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы. При этом данное требование не распространяется на материалы, предназначенные для личного пользования, в одном экземпляре каждого наименования. Кроме того, согласно пункту 3-1 указанной статьи, разработка, выпуск и распространение религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания допускаются после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы, — говорится в официальном ответе.

Отметим, ранее сообщалось о том, как в новой Конституции регулируются вопросы светского характера государства и взаимоотношений между религией и государством.