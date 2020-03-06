Какие обучающие курсы популярны среди многодетных матерей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какие курсы востребованы среди многодетных матерей в Алматы, рассказали в центре «Бақытты отбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В районных центрах программы «Бақытты отбасы» проводят курсы компьютерной грамотности, швейного и кулинарного дела, парикмахерского искусства .

Следует отметить, что курсы соответствуют требованиям рынка труда. Это дает возможность многодетным матерям соответствовать вызовам времени и помогает женщинам открыть свое дело. В числе самых востребованных курсов для открытия своего дела — курсы шитья.

«Курсы по швейному делу у нас самые востребованные. Этот курс у нас пользуется аншлагом, у нас есть уже результаты. Женщины с удовольствием шьют себе сарафаны, юбки, своим детям платья. Анализируя проекты, которые были поданы на грант, львиную долю занимают швейный бизнес, кулинарное искусство и сфера бьюти», — рассказала руководитель Наурызбайского районного центра Жандай Сана.

Вместе с тем, отмечено, что швейное дело является занятием, которым можно будет заниматься на дому.

«Если она по гранту приобретает машинки, то она может и мини ателье организовать у себя дома. Обслуживать не только себя, но и соседей, родственников», — отметила Ж. Сана.