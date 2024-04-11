Какие объекты могли пострадать в подтопленных селах ЗКО, Костанайской и Павлодарской областей

Институт экономических исследований (ERI) подготовил обзор инфраструктурных объектов, расположенных в селах, оказавшихся в зоне подтопления. В данной публикации приведена информация по сельским населенным пунктам Костанайской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областей, передает агентство Kazinform.

В Костанайской области от паводков пострадали 3 села – Торгай, Тауш в Жангельдинском районе и Кызылжулдуз в городе Аркалыке.

Село Торгай – это административный центр и единственный населённый пункт Торгайского сельского округа. Здесь проживает более 4,2 тысячи чел. Торгай относится к категории опорных сел, то есть имеет потенциал развития. В населенном пункте работают 25 социальных объектов. Среди них 3 школы, 4 детских сада, 2 учреждения дополнительного образования, медицинское учреждение, дом культуры, 4 музея, ФОК, библиотека, 3 аптеки и 5 уличных спортивных площадок.

Другое пострадавшее село Тауыш является административным центром Жаркольского сельского округа. Население составляет 759 человек. Село является опорным. Здесь функционируют школа, детский сад, больница, дом культуры, библиотека и спортивная площадка.

Население села Кызылжулдуз составляет 185 человек. Из социальных объектов в селе работают школа, детский сад, больница и дом культуры.

В Западно-Казахстанской области больше всех пострадали 4 села. А именно, село Коржын в Каратобинском районе, а также Жымпиты, Уленты, Булдырты в Сырымском районе.



Село Коржын является административным центром Аккозинского сельского округа. Население – 616 человек. В селе функционируют 6 объектов социальной инфраструктуры, в том числе школа, детский сад, больница, аптека, дом культуры и библиотека.

Село Жымпиты входит в состав Жымпитинского сельского округа и является достаточно крупным населенным пунктом. Здесь проживает более 6,2 тысячи человек. Село является опорным. Социальная инфраструктура села состоит из 21 объекта и включает 2 школы, детский сад, 3 кружка, колледж, больницу, 2 аптеки, дом культуры, музей, ФОК, 3 спортивных зала, 2 библиотеки и 3 уличные спортивные площадки.

В селе Оленти Жымпитинского сельского округа проживает 997 человек. В селе работают школа, 2 детских сада, больница, библиотека, а также имеется уличная спортивная площадка.

Село Булдырты является административным центром Булдуртинского сельского округа. Население составляет 1,8 тысячи человек. Из социальных объектов в селе имеются школа, 2 детских сада, кружок, больница, аптека, дом культуры, ФОК, библиотека и уличная спортивная площадка.

В Павлодарской области от паводков пострадали поселок Жалаулы Актогайского района, сёла Успенка и Вознесенка Успенского района, село Казы района Аккулы.

Жалаулы является административным центрам Жалаулинского сельского округа. Численность населения составляет 916 человек. В селе работают шесть социальных объектов. В их числе школа, детский сад, больница, аптека, дом культуры, библиотека и уличная спортивная площадка.

Село Успенка является административным центром Успенского сельского округа. Здесь проживает более 4,5 тысячи человек. Село является опорным. В населенном пункте работают школы, 2 детских сада, 3 кружка, колледж, больница, 3 аптеки, дом культуры, музей, спортивный зал, библиотека и 3 уличные спортивные площадки.

Село Вознесенка входит в состав Конырозекского сельского округа. Население – 286 человек. Село является спутниковым, то есть имеет потенциал развития. Из социальных объектов действуют школа, детский сад, больница, культурно-досуговое учреждение и библиотека.

Село Казы входит в состав Малыбайского сельского округа. Численность населения составляет 400 человек. В селе работают школа, детский сад, больница, дом культуры, библиотека и уличная спортивная площадка.