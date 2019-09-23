Какие объекты за счет инвесторов построят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На региональном совете по вопросам инвестиций под руководством акима столицы презентовали 12 проектов в сфере образования, здравоохранения, спорта и промышленности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Реализация проектов позволит создать свыше 1 тыс. рабочих мест и привлечь в экономику страны свыше 20 млрд тенге.

Так, за счет частных инвестиций планируется строительство общеобразовательного центра, четырех школ, на базе 2 также будут функционировать детские сады. Это позволит создать порядка 4,5 тыс. ученических мест. Так, например, ТОО «International School of Nur-sultan City» планирует построить частную школу с внедрением финской методики образования. Отличие системы - на каждого ребенка составляется индивидуальный план обучения. В школе предусмотрен крытый бассейн и футбольное поле.









На совете также поддержали проекты строительства медицинского центра, спортивного комплекса и овощехранилища. Вместе с тем, были рассмотрены новые проекты в сфере промышленности: асфальтобетонный завод, завод по выпуску железно-бетонных изделий и коммунальной спецтехники.

На сегодня в столице заключено 6 инвестиционных контрактов на сумму 21,8 млрд тенге: 1 проект по строительству мясоперерабатывающего комплекса, 1 - в сфере медицины и 4 - в сфере образования по строительству частных школ.



















