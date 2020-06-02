Какие объекты возобновили работу в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области с 1 июня открыты все блокпосты, введен в эксплуатацию городской и межрайонный транспорт. Также с соблюдением карантинного режима начали свою работу общественные места и объекты. Об этом сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил главный санитарный врач области Нурбек Нышанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акима.

По его словам, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований допускается прием людей с 10:00 до 22:00 часов на открытых летних площадках мест общественного питания (до 50 мест).

«С соблюдением режима усиленной санитарной дезинфекции начали свою работу следующие учреждения: СПА-центры, бани, бассейны, пляжи, спортивные комплексы для населения, фитнес-центры, санаторно-курортные учреждения, дома отдыха, учреждения культуры и спорта без зрителей, железнодорожный вокзал и автовокзалы, автостанции, центры обслуживания населения и занятости населения, национальные компании.

Разрешается прогулка в парках, площадях и скверах, на берегах с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Также свою работу могут начать религиозные объекты, соблюдая санитарно-дезинфекционный режим», - сказал Н. Нышанов

Наряду с этим, при наличии в штатном расписании учреждения более 30 сотрудников, не менее 50% работников остаются в режиме дистанционной работы. Продолжится мониторинг соблюдения санитарно-дезинфекционных и санитарно-карантинных мероприятий на вновь начатых объектах. На территории области сохраняется масочный режим.