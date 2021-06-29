Какие объекты строятся в Петропавловске – рассказал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов во время пресс-тура показал и рассказал, какие объекты строятся в Петропавловске и с какими проблемами сталкиваются строители и местные власти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-тур поехали на новом автобусе. Глава региона сразу же, как вошел в автобус, сообщил, что «эпопея» с обновлением городских маршруток вот-вот завершится.

«Закупаем 60 автобусов восьмиметровых и 40 – десятиметровых. Должны быть кондиционеры, электронные счетчики, камеры, экраны. Автобусы должны быть теплыми. В прошлый раз пришли – какие-то непонятные, недоукомплектованные. Мы планировали субсидии, чтобы не поднимать тариф. Пришли пять автобусов», - сказал К.Аксакалов.

Основной же наш маршрут – по стройкам. В первую очередь аким области рассказывает о строительстве многоэтажных жилых домов. Помимо пятиэтажек в Петропавловске впервые строятся 18-ти этажные жилые дома. Первые два таких дома сдали в прошлом году на въезде в город. Планируют построить еще два в микрорайоне «Жас оркен» и шесть – по улице Уалиханова.

«Квартал весь сносим. По городу снесли 1210 домов. В этом еще около 700. Всего у нас в городе 16 тысяч частных домов. Вот здесь (К.Аксакалов показывает на строящийся дом в микрорайоне «Жас оркен») встанет 18-ти этажный крупнопанельный дом. Завод загружен, но почему-то не успевает. Дома за счет бюджета. Мы оплачиваем, скорость не такая, как хотелось бы. Они должны за месяц пару этажей «выгонять». Достраивается проблемный коммерческий дом. Оба подрядчика оказались проблемными. Теперь строят вскладчину местные компании. Считаю, что нужно изменить законодательство таким образом, чтобы за невыполнение обязательств наступала уголовная ответственность подрядчиков. Сразу желающих выигрывать на халяву поубавится», - говорит К.Аксакалов.

Невозможно не спросить, как североказахстанские компании справляются в условиях значительного повышения цен на строительные материалы.

«В целом, по всей стране дорожают стройматериалы. Правительство сейчас думает, как выправить ситуацию. Должны принять правила. Мы просим быстрее, поскольку строительный сезон короткий у нас. Корректировка бывает долгой. 1-го июля выходят новые цены на материалы. Потом будем смотреть, считать, насколько отличается проект. Из-за роста цен есть проблемы при реализации наших ФОКов – там, в основном железо, цена на которое существенно возросла», - отмечает К.Аксакалов.

Помимо бюджетного строительства, в Петропавловске дома возводят частники. Пока коммерческих многоэтажек 17.

«Строят том числе по программе реновации. Мы убеждаем, помогаем с инфраструктурой. Застройщики видят, что есть спрос. Нужно сносить частный сектор и застраивать. Мы среди регионов лидируем по сносу. Чем идти в чистое поле, нужно сносить и строить», - считает аким области.

Для своих сотрудников строят дома крупные компании. Одна из таких «Петропавловский электротехнический завод». Предприятие, кстати, вполне перспективное. Продукция экспортоориентированная, рынки сбыта налажены, спрос высокий. Запустить производство намерены уже в августе. Заводу требуются 300 сотрудников. Пока же нашли только 10%.

«Будем предоставлять жилье для сотрудников. Приобрели бывшее здание гормолзавода по улице Партизанской. Ведем реконструкцию под дом на 40 квартир. Параллельно начинаем строительство девятиэтажки на 104 квартиры. 50% сотрудников обеспечим жилье. На 2022-2023 годы запланировали строительство жилого комплекса на 300 квартир. Для подготовки кадров ведем переговоры по дуальному обучению. С тремя колледжами заключили меморандум. 15 студентов проходят практику. По программе переселения запланировали 100 семей. 10 уже переехали. 32 трудоустроенных - выпускники программы «Серпин», - рассказал генеральный директор Максан Усенбаев.

Следующий объект – СКУ им. М.Козыбаева. Для университета строят новый 11-ти этажный корпус. К.Аксакалов говорит, что здание будет суперсовременным и подобных в городе еще нет. Вместе с корпусом строят два общежития на 1200 мест. Чтобы закрыть дефицит, требуются еще 500-600 мест. В планах есть строительство общежития. По словам ректора вуза Ерлана Шуланова, в следующем году капитально отремонтируют имеющиеся общежития.

По улице Уалиханова тоже большая стройка. Здесь идет снос частного сектора. Помимо многоэтажек строят школу, общежития для университета, дворец спорта на три тысячи мест. На макете – все стильно и красиво. Как будут реализованы планы, покажет время.

Самый крупный инвестиционный проект области – строительство многопрофильной больницы. Представители подрядной организации заверили, что все идет по плану. Через пару недель завершат нулевой цикл работ и приступят к возведению стен. На стадии проектирования – подземный паркинг на 400 машин.

«Объект площадью 90 тысяч квадратных метров. Это большой дорогостоящий инвестпроект. Компания строит на свои деньги. 14 больниц они уже построили во многих странах. Наши врачи ездили в Турцию, смотрели больницу. Из-за пандемии пока не удалось отправить наших специалистов на обучение. Оборудование, которое будет у нас, будет уникальным. Позволит привлекать на лечение людей из других стран. Звучит фантастично, но вполне реалистично», - сказал К.Аксакалов.

Как только больницу построят – ориентировочно в конце следующего года - в здание переедут основные медучреждения области. Часть освободившихся помещений планируют отдать под реабилитационные центры.

Новые предприятия открывают в простаивавших не одно десятилетие помещениях. На месте такого неприглядного здания теперь завод по производству сельхозтехники известной немецкой компании «Claas». По словам акима области, сначала запустят крупноузловую сборку. Помимо комбайнов, будут собирать тракторы и посевные комплексы.

«У компании есть обязательство – в течение пяти лет перейти на локализацию. До 30% производство будет локализовано. В противном случае вынуждены будут оплатить государству все суммы полученных преференций. Все делается по стандарту компании, даже освещение. На 42% комбайны будут дешевле. Средняя стоимость одного комбайна будет около 80 млн тенге. В этом году 92 комбайна уже будут собирать. Наша область заказала 52. Можем выйти на продажи 300 комбайнов в следующем году. Техобслуживание тоже будет здесь», - сообщил К.Аксакалов.

На территории, некогда принадлежавшей ТЭЦ-2, появится завод по производству бумаги. Представитель компании Евгений Ли рассказал, что в качестве сырья будут использовать макулатуру и целлюлозу. В месяц будут производить 450 тонн готовой продукции. Сейчас готовят цеха, в течение полугода ожидают поставку оборудования из Китая. Производство будет автоматизированным, создадут около 50 рабочих мест. Запуск планируют осенью следующего года.

«Будем восстанавливать бывшее здание ПЗТМ. Есть инвестор, который хочет реализовать проект по производству бумаги. От полиэтилена будут отказываться, переходить на бумагу. Это большая перспектива. Изготавливать продукцию будут из соломы, вторсырья, целлюлозы. Древесина не будет использоваться. Проект войдет в специальную экономическую зону», - поделился планами К.Аксакалов.

Возвращаемся через микрорайон «Копай». Здесь тоже планируют масштабный снос частного сектора и строительство многоэтажных жилых домов, поликлиники, детского сада и школы на 1,2 тысячи мест.