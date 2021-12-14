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Какие объекты рыбоводной отрасли появятся в Казахстане в ближайшие годы

14 Декабря 2021 10:31
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Какие объекты рыбоводной отрасли появятся в Казахстане в ближайшие годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов рассказал о планах по созданию новых объектов в сфере рыбоводного хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Кроме того, в этом году начата реализация 32 проектов с объемом выращивания рыбы 129 тысяч тонн со сроками завершения с 2022 по 2025 годы. Предполагается привлечь порядка 182,0 млрд тенге инвестиций. Позвольте коротко доложить о наиболее крупных проектах», - сказал Ахметжан Примкулов на заседании Правительства.

В частности, по проекту ТОО «Аквафактория» по выращиванию осетровых в Акмолинской области получено положительное заключение госэкспертизы. Решается вопрос заключения договора страхования займа. Это даст возможность использовать заемные средства в объеме 2,7 млрд тенге для начала строительства.

«По проекту строительства завода по производству кормов для рыб с мощностью до 300 тонн в сутки на территории СЭЗ «Сарыарка» в Карагандинской области на сегодня ведутся земельные работы. Также до конца года завершится проектирование с привлечением специалистов из Азербайджана, Германии и Израиля. Объем инвестиции 30 млрд. тенге», - отметил вице-министр.

«По пяти проектам в Алматинской, Жамбылской, Костанайской и Мангистауской областях ведутся строительно-монтажные работы. По двум проектам в Алматинской области закреплены водоемы. Нами совместно с государственными органами и акиматами областей будет продолжена работа по практической реализации и достижению всех показателей Программы, а также реализации инвестиционных проектов», - заключил А. Примкулов.


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#Правительство РК   #Сельское хозяйство   #Минэкологии  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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