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    12:00, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Какие объекты работают в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь акима Нур-Султана Акмарал Олжабаева заявила, что все объекты в столице работают в штатном режиме, за исключением банков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все объекты в городе Нур-Султане, за исключением банков, работают в штатном режиме. Также в штатном режиме работает общественный транспорт», - сообщила Акмарал Олжабаева корреспонденту агентства «Казинформ».

    Автобусы, при этом, как уточнила пресс-секретарь акима Нур-Султана, перевозят пассажиров бесплатно в том случае, если человек не может валидировать свою карту.

    Отметим, что ТРЦ на данный момент в столице работают.

    «Тем не менее, мы призываем граждан не выходить в места массового скопления людей. Сейчас безопасность - превыше всего», - обратилась Акмарал Олжабаева.

    Напомним, 6 января по стране приостановлена деятельность банков второго уровня и казахстанской фондовой биржи.

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