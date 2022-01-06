Какие объекты работают в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь акима Нур-Султана Акмарал Олжабаева заявила, что все объекты в столице работают в штатном режиме, за исключением банков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все объекты в городе Нур-Султане, за исключением банков, работают в штатном режиме. Также в штатном режиме работает общественный транспорт», - сообщила Акмарал Олжабаева корреспонденту агентства «Казинформ».

Автобусы, при этом, как уточнила пресс-секретарь акима Нур-Султана, перевозят пассажиров бесплатно в том случае, если человек не может валидировать свою карту.

Отметим, что ТРЦ на данный момент в столице работают.

«Тем не менее, мы призываем граждан не выходить в места массового скопления людей. Сейчас безопасность - превыше всего», - обратилась Акмарал Олжабаева.

Напомним, 6 января по стране приостановлена деятельность банков второго уровня и казахстанской фондовой биржи.