Какие объекты построили в селах в рамках «Ауыл – Ел бесігі»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев перечислил объекты, построенные в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 1 октября т.г. согласно плану финансирования регионами освоено 96%. На сегодня в некоторых регионах имеются примеры завершенных проектов. Так, в селе Узынколь Костанайской области построен физкультурно-оздоровительный комплекс. В Павлодарской области в селе Кызылжар введена в эксплуатацию врачебная амбулатория на 100 посещений в смену», - сообщил Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Кроме того, по его словам, в Кызылординской области проведен средний ремонт дорог в селе Жалагаш. В Жамбылской области завершен капитальный ремонт школы в селе Айша-биби. В настоящее время в регионах завершены более 400 проектов.

«В целом за 2019-2021 годы по государственным программам и за счет частных инвестиций на развитие сельских территорий было направлено 1,2 трлн тенге. В течение следующих 4-х лет будет выделено 1,3 трлн тенге, в том числе в рамках «Ауыл – Ел бесігі» - 670 млрд тенге», - отметил министр.

«В целом до 2025 года включительно будет охвачено 3,5 тыс. сел с потенциалом развития, где будут проживать более 90% сельских жителей. В целом комплексный подход по развитию сельской местности позволит значительно повысить качество жизни и благосостояние сельских жителей к 2025 году. Будет достигнута 100% обеспеченность сельского населения услугами водоснабжения», - заключил глава Миннацэкономики.