Какие объекты открылись в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на 12 января функционируют 120 крупных и средних супермаркетов, 127 АЗС, 14 торгово-развлекательных центров, 1,5 тысяч объектов общественного питания, 82 предприятия, 52 торговых рынка, 877 аптек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском штабе по восстановлению жизнеобеспечения Алматы сообщили, что в ходе беспорядков пострадал 31 объект крупных торговых сетей («Магнум» - 19, «Тоймарт» - 11, «Интерфуд» - 1). На сегодня действуют все 52 торговых рынка. Пострадавших объектов среди рынков не выявлено.

Открыто 127 из 220 АЗС (58%). С 13 января планируется открыть дополнительно 33 несетевых частных АЗС (15%). Пострадало 74 объекта АЗС, из них 14 восстановлено и работают.

В городе имеются 93 крупных объекта торговли (ТРЦ, ТЦ, ТД). С 11 января запустили работу шесть ТРЦ («Глобус», «Спутник», «Ритц палас», «Алма-Ата», «Гранд парк», «Алматы молл»), а также 60 ТЦ и ТД.

С 12 января планируют открытие восемь ТРЦ («Достык плаза», «Мега парк», «Мега Алма-Ата», «Атакент молл», «Март», «Силкуэй сити», «Алатау», «АДК»). Подлежат реконструкции 17 объектов («Москва», «Цум», «Азия парк», «Алмалы», «Максима», ТЦ «Асыл», ТД «Нур», ТД «Алма-Ата», ТД «Арена», ТЦ «Домиллион», ТД «12 месяцев», ТЦ «Променад», ТЦ «Пассаж», ТД «Мегатау», ТЦ «Мерей», ТД «Мобилка», ТЦ «Сити центр»). ТРЦ «Есентай молл», «Форум» ожидают стабилизации ситуации в городе, после чего будут открыты для посещения.

На сегодняшний день открыты 1,5 тысяч из 3,2 тысяч объектов общественного питания с рабочим графиком с 09:00 до 18:00 без реализации спиртных напитков до конца действия режима ЧП. Пострадало 39 объектов общественного питания.

На сегодняшний день работают 82 предприятия из 120. До 19 января планируют запуск 38 предприятий.

Также в городе функционируют 877 из 970 аптек в режиме с 9:00 до 18:00. На складах временного хранения находится достаточное количество лекарственных средств и изделий медицинского назначения. По оперативным данным, пострадало 19 аптек.

Ранее сообщалось о том, что с 12 января в Алматы начнут курсировать практически все маршруты, в том числе и пригородные.