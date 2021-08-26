Какие новые улицы строят в Нур-Султане, рассказал аким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в столице планируют построить и отремонтировать 115 улиц. Об этом сообщил аким города Алтай Кульгинов в своем Instagram, передает МИА «Казинформ».

«С наступлением строительного сезона в городе ведутся масштабные работы по ремонту дорог. В текущем году мы построим и отремонтируем 115 улиц. 60 из них - в жилых массивах. К примеру, в ЖМ Коктал-1 - 17 улиц, в ЖМ Ондирис - 9 улиц, в ЖМ Агрогородок - 8 улиц, также дорожными работами охватили ЖМ Кирпичный, Железнодорожный, Юго-Восток, Шубары и др. Акцент, как и в прошлом году, делаем на старую часть города, жилые массивы и новые районы застройки», - написал Алтай Кульгинов.

Аким Нур-Султана ознакомился с ходом строительства ряда новых улиц, в том числе улицы №27 (на участке от улицы Ш. Бейсековой до проспекта Туран).

«На данном участке в текущем году завершим строительство магистральной улицы с 8-полосным движением. Данная улица, протяженность которой 3 км, также позволит обеспечить район инженерными сетями и подъездными путями. В перспективе после завершения строительства улицы Айтматова ( на участке от улицы Е10 до пр. Улы дала) разгрузим проспект Туран (от ул. Сарайшик до пр. Улы дала), ул. Мухамедханова (от пр. Туран до ул. Айтматова), ул. Е10 (от Айтматова до пр. Туран)», - пообещал А. Кульгинов.

Также он знакомился с ходом строительства улиц Е52, Е41 (районы улиц Бектурова и Толе би).

«По ним к нам обращались жители. Строительство улиц в районах застройки придаст дополнительный импульс развитию данных районов, также повысится качество жизни горожан. Дорожные работами охватили все районы столицы», - отметил аким.

По его словам, за два года будет отремонтировано почти 300 улиц.

В прошлом году в Нур-Султане отремонтировали более 170 улиц, 100 из них в жилых массивах. По программе «Дорожная карта занятости» в сфере проведения ремонтных работ было создано свыше 4 тыс. рабочих мест.