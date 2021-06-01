Какие новые турмаршруты будут развивать в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько туристов предпочитает посещать Туркестанскую область, сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день количество туристов в Туркестанской области составляет 1,2 млн человек. Для увеличения туристского потока в регион планируется развитие инфраструктуры туристско-рекреационных центров Туркестан и «Каскасу» в Толебийском районе», - сказала Актоты Раимкулова в ходе заседания Правительства.

Министр добавила, что в целях дальнейшего расширения межрегионального сотрудничества будет продолжена работа по развитию действующих турмаршрутов, а также сформированы новые турпродукты вдоль «Великого Шелкового пути».

В рамках Комплексного плана будут реализованы 11 инвестиционных проектов, девять из них за счет частных инвестиций.

«Планируется реализация комплексных мер по развитию индустрии туризма в регионе, такие как повышение качества предоставляемых туристских услуг, предоставление новых мер государственной поддержки субъектам туристской деятельности, повышение транспортной доступности Туркестана и Туркестанской области и другие», - проинформировала глава МКС РК.