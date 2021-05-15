Какие новые  спортивные и культурные объекты появятся в Бурабайском районе

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области начинается строительство Дворца спорта, а также нового Дома культуры, который сменит аварийный. Об этом на прошедшем брифинге сообщил аким Бурабайского района Асет Муздыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в текущем году в городе Щучинске за счет частных инвестиций продолжается строительство спортивного комплекса «Шидай», ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2023 год.

«Это позволит привлечь к занятию единоборством более 200 детей. Ежегодно увеличивается число систематически занимающихся физической культурой и спортом», - отметил А. Муздыбаев.

В этом году также начнется строительство Дворца спорта в городе Щучинске. Уже готова вся необходимая документация и проведены конкурсные процедуры. Завершаются и конкурсные процедуры по сносу старого Дома культуры, вместо которого будет построен новый.

Как отметил аким района, снос старого ДК – мера вынужденная, ведь здание находится в аварийном состоянии и представляет угрозу для окружающих.

«Провели независимые экспертизы, которые подтвердили, что нецелесообразно в этом Доме культуры проводить реконструкцию, капительный ремонт, так как несущие конструкции уже ветхие. У нас определился проектировщик нового Дома культуры. Мы провели уже конкурсные процедуры. Думаю, наш район достоин иметь хороший, новый, современный дом культуры», - поделился аким.

Если старый дом культуры был рассчитан лишь на 200 посадочных мест, то в новом планируется расширить зал до 400 посадочных мест. Также новое здание будет вмещать современные залы для занятий танцевальных групп, кружков, хора.

«По просьбе жителей будет сохранена фронтальная часть фасада старого Дома культуры», - резюмировал спикер.

Всего же, для организации культурного досуга в районе функционируют 34 библиотеки и 9 клубных учреждений.



