Какие новые производства появятся в Казахстане в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году в Казахстане планируется ввод в эксплуатацию 170 новых проектов промышленности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мининдустрии.





Среди них имеются крупные предприятия, весьма важные как для отдельно взятого региона, так и для всей отрасли. Например, по данным МИИР РК, в 3-м квартале 2023 года вблизи моногорода Экибастуза в Павлодарской области начнется масштабное производство ферросилиция объемом 240 тысяч тонн в год, что позволит получать ежегодный экспортный доход в размере порядка 460 млн долларов, а также создаст постоянные рабочие места для 800 человек. Стоимость проекта составляет 92 млрд тенге.

В этом году отечественные производители ферросплавов смогут получить первую продукцию нового завода по выпуску спецкокса в Карагандинской области производительностью 400 тысяч тонн в год. Это уменьшит импортные расходы на 57 млрд тенге ежегодно, а также позволит добиться более высокого качества топлива. Стоимость проекта - 43 млрд тенге, рабочих мест - 261.

Костанай, центр машиностроения республики, в этом году станет локацией для производства ключевых компонентов для мостов коммерческого грузового транспорта. Завод отличается высокой степенью автоматизации, соответствует международным экологическим стандартам и уже сотрудничает с местными учебными заведениями. В период эксплуатации будет трудоустроено до 300 человек.

Еще одной новинкой для автомобильной промышленности в 2023 году станет начало выпуска автомобилей марки Chevrolet Onix в Костанае. На рынке будет представлено 2 типа седанов с двигателем на 90 и 132 лошадиные силы. Автомобиль будет производиться в количестве 30 тысяч машин в год. На реализацию проекта задействуется 23,4 млрд тенге, будет создано 400 новых рабочих мест.

Кроме того, планируется производство бытовой техники в моногороде Сарани, алюминиевых радиаторов - в Алматы, конических башен для ветрогенераторов - в Караганде, автомобилей марок Jetour, Kia - в Костанае, алюминиевых дисков - в Павлодаре. Для обеспечения продовольственной безопасности в стране расширится производство макаронной продукции, молока и молочной продукции, мяса птицы и др.

Ожидается, что в текущем году будет создано 13,2 тысячи новых постоянных рабочих мест.