Какие новые объекты здравоохранения построят в Алматы
Выступая на площадке региональной службы коммуникаций, спикер сообщил, что местные исполнительные органы большое внимание уделяют системе здравоохранения. Особенно в период пандемии. Поэтому строительство и ремонт больниц в акимате держат на особом контроле..
«В 2021 году будет осуществлен ввод пристройки приемного покоя Городской клинической больницы № 7 с мощностью 80 тыс. пациентов в год, а также предусмотрено завершение объектов по сейсмоусилению с капитальным ремонтом городской поликлиники № 6 и межрайонного туберкулезного диспансера», - сказал в ходе брифинга руководитель управления комфортной городской среды города Алматы Сапар Нурашев.
Кроме того, запланировано строительство нового корпуса приемного отделения с операционным блоком для Центра детской неотложной медицинской помощи, расположенного по улице Манаса, 40, шести семейно-врачебных амбулаторий в микрорайонах «Кемель», «Нұршашқан», «Думан», «Карасу», «Саялы» и по улице Айбасова в Турксибском районе.
Также будет начато строительство пункта скорой социальной помощи в мкр-не «Трудовик» Алатауского района для лиц, не имеющих определенного места жительства, а также проведут капитальный ремонт здания городской поликлиники №11.
Сапар Нурашев добавил, что большое внимание уделено строительству спортивных объектов. В текущем году будут завершены работы по строительству нового «Теннисного центра», где появятся сразу 14 кортов. К слову, реализация проекта осуществляется в соответствии с международными стандартами Федерации теннисного спорта.
«Будет завершено строительство 6 физкультурно-оздоровительных комплексов: в микрорайонах «Айнабулак-2», «Алатау», «Жас-Канат», «Зердели», «Кемель» и «Кулагер», - подытожил выступление Сапар Нурашев.