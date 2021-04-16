Какие новые объекты здравоохранения построят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сразу несколько медицинских учреждений Алматы в этом году расширят и отремонтируют. Об этом сегодня сообщил руководитель управления комфортной городской среды города Алматы Сапар Нурашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на площадке региональной службы коммуникаций, спикер сообщил, что местные исполнительные органы большое внимание уделяют системе здравоохранения. Особенно в период пандемии. Поэтому строительство и ремонт больниц в акимате держат на особом контроле..

«В 2021 году будет осуществлен ввод пристройки приемного покоя Городской клинической больницы № 7 с мощностью 80 тыс. пациентов в год, а также предусмотрено завершение объектов по сейсмоусилению с капитальным ремонтом городской поликлиники № 6 и межрайонного туберкулезного диспансера», - сказал в ходе брифинга руководитель управления комфортной городской среды города Алматы Сапар Нурашев.

Кроме того, запланировано строительство нового корпуса приемного отделения с операционным блоком для Центра детской неотложной медицинской помощи, расположенного по улице Манаса, 40, шести семейно-врачебных амбулаторий в микрорайонах «Кемель», «Нұршашқан», «Думан», «Карасу», «Саялы» и по улице Айбасова в Турксибском районе.

Также будет начато строительство пункта скорой социальной помощи в мкр-не «Трудовик» Алатауского района для лиц, не имеющих определенного места жительства, а также проведут капитальный ремонт здания городской поликлиники №11.

Сапар Нурашев добавил, что большое внимание уделено строительству спортивных объектов. В текущем году будут завершены работы по строительству нового «Теннисного центра», где появятся сразу 14 кортов. К слову, реализация проекта осуществляется в соответствии с международными стандартами Федерации теннисного спорта.

«Будет завершено строительство 6 физкультурно-оздоровительных комплексов: в микрорайонах «Айнабулак-2», «Алатау», «Жас-Канат», «Зердели», «Кемель» и «Кулагер», - подытожил выступление Сапар Нурашев.