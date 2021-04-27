Какие новые объекты появятся в Жанааркинском районе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Школа на 500 мест, 25-метровый плавательный бассейн и новые дома должны появиться в этом году в Жанааркинском районе Карагандинской области. А также в планах ремонт 13 улиц. Аким Карагандинской области Женис Касымбек проверил, на что и как тратят бюджетные деньги, передает МИА «Казинформ».

Контроль за качеством дорожных работ начинается с завода по производству асфальта. В районе не так давно заработало новое предприятие «Арқа Құрылыс – 2009». Оно готово выпускать 80 тонн асфальта в час. Женису Касымбеку рассказали, что всего в районе два асфальтных завода. Их мощности будут востребованы во время ремонта как районных, так и областных дорог.

Помимо хороших дорог, жанааркинцам обещают уличное освещение. Оно должно появиться сразу на четырёх улицах. Кроме этого, оборудуют две детские площадки.

Во время рабочей поездки по району Женису Касымбеку доложили о ходе строительства двух важных социальных объектов. В Жанаарке по программе «Дорожная карта занятости» строится школа на 500 мест. Рабочие идут по графику и к концу году должны закончить. К осени здесь же ожидается сдача ещё одного объекта – 25-метрового плавательного бассейна.

В районном центре разрастается новый микрорайон «Жаңа Нұр», где по госпрограмме приобретения первичного жилья строят дома для многодетных семей. Завершается строительство 8-квартирного кредитного дома в районе Центральной больницы. Готовы приступить и к возведению одного 18-квартирного и трёх 36-квартирных домов. Два из них будут арендные.

Глава области заехал также в Ералиевский сельский округ, где встретился с фермерами и обсудил их проблемы. Осмотрел открытые в селе борцовский зал и хоккейный корт. Эти объекты восстановили не только за счёт бюджета, но и местные жители внесли свою лепту в развитие села и помогли с ремонтом.

«В селе Ералиева выделим дополнительный бюджет на ремонт улиц. По просьбе жителей Дом культуры обеспечим востребованной техникой, а библиотечный фонд пополним книгами современных казахстанских авторов», – сказал аким области.

Глава региона побывал и на угольном разрезе «Жалын» ТОО «Сарыарка ENERGY». На руднике в 2020 году добыто 407,5 тыс. тонн угля, в общей сложности планируется выдавать по миллиону тонн угля в год.

В завершение рабочей поездки Женис Касымбек дал поручение контролировать качество производимых работ и соблюдение графика, напомнив о персональной ответственности на местах.