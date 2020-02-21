Какие новые объекты построят в 2020 году в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек проверил строящиеся социальные объекты в Караганде. На сегодняшний день активными темпами идет строительство Дворца школьников, центров большого и настольного тенниса, школы с казахским языком обучения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Так, по плану новую школу планируют открыть в Караганде к сентябрю. Новое учебное заведение на 1200 мест строят в 30-ом микрорайоне Юго-Востока. Здесь уже возвели стены, кровлю и приступили к облицовке и внутренней отделке.

Обучать в новой школе будут полностью на казахском языке. Сюда переведут учеников и педагогов из близлежащих учебных заведений. Это поможет решить проблему переполненных классов.

Всего в области в этом году сдадут две школы – в Караганде и Жезказгане. В ближайшие годы в регионе построят еще шесть.

Женис Касымбек также посетил строительную площадку нового дворца детей и юношества на Юго-Востоке. Это здание начали возводить весной 2019 года. Уже готовы внешние стены, часть межкомнатных перекрытий и кровли. Сейчас подрядчик проводит коммуникации.

Во Дворце школьников будут работать кружки и секции. В цокольном этаже оборудуют спортивные залы, танцевальные классы и залы для йоги и гимнастики. На верхних этажах будут расположены кабинеты для занятий робототехникой, программированием и другие.

«Нужно, чтобы уже в следующем учебном году дети получили возможность заниматься в новом здании. К концу лета необходимо завершить все строительные работы.

Благоустройством территории позже займется городской акимат. Ваша главная задача как подрядчиков – сдать объект к началу 2020-2021 учебного года», - поручил Женис Касымбек.

Глава региона посетил и строящиеся центры настольного и большого тенниса.

Крытый корт для настольного тенниса возводят в микрорайоне Панель-центр. Завершить планируют осенью этого года. Здесь уже готов фундамент, в ближайшее время начнут ставить стены.

А строительство центра большого тенниса близится к завершению. Его планируют сдадут в эксплуатацию этим летом. Сейчас здесь проводят коммуникации. Затем, когда в здании проведут отопление и прогреют до необходимой температуры, подрядчики приступят к внутренней отделке.

Женис Касымбек поручил завершить строительство всех объектов в срок и следить за качеством работ.