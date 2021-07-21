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Какие новые объекты откроются в этом году в столице

21 Июля 2021 17:32
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Какие новые объекты откроются в этом году в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие новые объекты планируют открыть в этом году в столице, рассказал на брифинге начальник Управления внутренней политики города Нур-Султан Даурен Бабамуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году планируется открытие новых инфраструктурных, индустриальных и социально-культурных объектов: Национального научного онкологического центра и ряда объектов образования», - сказал Даурен Бабамуратов.

Ранее сообщалось, какие новые спортивные объекты открылись в столице.

«В городе открыли ряд спортивных объектов для привлечения населения к массовому спорту: Центр бокса, Центр художественной гимнастики и зал единоборств, физкультурно-оздоровительные комплексы в жилых массивах Нур-Султана (ФОК в ЖМ «Ондирис», «Коктал»), 2 центра боевых искусств», - сказал Даурен Бабамуратов.

Спикер добавил, что в честь празднования 30-летия Независимости РК учреждения культуры столицы проводят тематические концертные программы, спектакли, постановки, творческие вечера, выставки и экскурсии, как в офлайн, так и онлайн режиме. Видеообзоры и тематические лекции в честь знаковых дат регулярно публикуют на официальных страницах учреждений в социальных сетях.


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#Инфраструктурные проекты   #Нур-Султан   #Акимат   #Строительство   #30 лет Независимости  
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Автор:

Серик Сабеков

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