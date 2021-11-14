Какие новые научные разработки планируют применять в сфере автодорожного строительства в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие новые материалы начали использовать при строительстве автомобильных дорог в Казахстане, какие проблемы предстоит решить для улучшения их качества и как собираются привлекать в отрасль высококвалифицированных специалистов, рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» директор Департамента государственного учета Национального Центра качества дорожных активов Арман Каирбеков.

- Арман Мерекеевич, как на сегодня развивается дорожная отрасль в Казахстане?

- Работа на сегодня ведется активно. Стараемся улучшить качество автомобильных дорог и идти в ногу со временем. Если говорить в цифрах, то в этом году работами охвачено более 9,8 тысяч км автодорог. По итогам 9 месяцев 2021 года уже завершены работы по республиканской сети на 1,4 тысячи км и до конца года планируется завершить на 2,2 тысяч км. В рамках капитального и среднего ремонта на сегодня завершены работы на 452 км. По итогам года 90% автодорог республиканского значения будет приведено в нормативное состояние.

- В последнее время звучит много критики по качеству строительства автодорог, какие проблемы на сегодня необходимо решать в первую очередь?

- Одним из главных проблемных вопросов, наверное, является несоблюдение подрядными компаниями процессов строительства, нарушение норм и так далее. На каждом проекте имеется служба технического надзора, которая иногда не должным образом исполняет возложенные на нее функции. Мы сейчас с этим фактором пытаемся бороться. Мы отправляем письма в территориальный ГАСК, где просим привлечь к ответственности инженерную службу, а также подрядные компании, которые выполняют работы не качественно. На данный момент отправлено более 100 писем, 60 уже принято ГАСКом. В итоге оштрафованы на более 13 млн тенге подрядные компании, плюс компании технического надзора, 16 технических надзоров лишены аттестатов, 15 лишены на полгода, а одна даже лишена до трех лет. То есть, в течение этого времени они не могут осуществлять свои функции технического надзора. Думаю, это будет уроком для них, чтобы они впредь качественно выполняли свою работу.

- Какой эффект от этих наказаний? Какие-то сдвиги есть в этом вопросе?

- Мы начали эту работу с прошлого года. В принципе, я думаю, если мы так точечно будем бить, то они будут задумываться. Есть такое положение, согласно которому, если компания наказывается лишением аттестата на полгода, после если она попалась еще раз с таким нарушением, то она лишается возможности заниматься своей деятельностью уже на целых три года. А это уже серьёзное наказание. Это будет стимулировать компании к качественной работе.

- Какие факторы влияют на срок службы дорожного полотна?

- На сегодня очень остро стоит вопрос с тяжеловесным транспортом. Мы уже не раз говорим об этом, это бич наших дорог. На сегодня эта проблема есть. Для решения этого вопроса сейчас Комитетом автомобильных дорог выстраивается автоматическая система взвешивания транспорта. Плюс транспортный контроль усиливает борьбу с тяжеловесными грузовиками.

Если такие автомобили эксплуатируются с перегрузкой, то, конечно, разрушения дорог не избежать. В основном они передвигаются в районах пригородных карьеров, это и песчаные и карьеры камней. В основном именно близ таких участков происходят разрушения. Теперь электронные весы будут выставляться при въезде в города, а также вблизи карьеров, причем в местах где нет объезда. Если при въезде в города установить жесткий контроль, то в город такой транспорт просто не заедет. Кроме того, необходимо отметить, что на сегодня большое внимание уделяется строительству и реконструкции автодорог, но необходимо не забывать еще и о среднем ремонте. К примеру, если дом построить, и, допустим, в течение 12 лет никакого ремонта не производить, то соответственно такой дом будет рушиться, так же происходит и с дорогами. После сдачи необходимо на асфальтобетонных покрытиях проводить регулярно средний ремонт. То есть, необходима замена покрытия.

- Меняются ли сегодня стандарты строительства? Ведь время не стоит на месте и дорожная отрасль в мире довольно быстро развивается, насколько качественные материалы используются у нас при строительстве автомобильных дорог?

- Конечно, стандарты уже другие, ведь на сегодня и транспорт стал совсем другим. Если раньше ездили у нас только «зилы» и «камазы», то сейчас появились супертяжеловесные машины. Плюс сам транспортный поток в разы увеличился. На сегодня в некоторых семьях имеют по нескольку автомобилей и число автопользователей намного увеличилось. Нами в этом плане проводится постоянный поиск, мы стараемся не отставать и сегодня при строительстве используются новые материалы, такие как: битумные полимеры, которые заметно улучшают качество битума, это и щебеночно-мастичный асфальтобетон, который дольше служит.

Также при поддержке Комитета автодорог начата работа по углубленному изучению битума, именно химического анализа битума. Потому что по битуму на сегодня есть проблемы, а ведь именно битум является одной из основных составляющих качественного строительства дороги. Сейчас мы закупаем оборудование и будем его изучать, вплоть до молекулярного уровня. Также на сегодня установлено 28 температурных датчиков по всем регионам Казахстана. Это направления «Север-Юг», «Запад-Восток» с разными температурными уровнями. Это делается для того, чтобы отслеживать температуру и какой материал здесь лучше применять. Также проводим работы совместно с «Каздор» НИИ по изучению изменения свойств дорожной одежды. В последующем по результатам этой работы будет корректироваться работа. Плюс к нам обращаются различные частные компании и предлагают свои разработки, среди них есть и казахстанские, российские, немецкие производители. Для исследования такого материала выделяются участки и после укладки мы наблюдаем, как поведет себя этот материал, будь это грунтовый стабилизатор или полимерная добавка. Если мы видим, что технология соответствует заявленным требованиям и улучшает параметры конструкции дорожной одежды, то даются положительные рекомендации.

- Какой процент отечественных материалов используется у нас при строительстве автомобильных дорог?

- На сегодня 97% используемых при строительстве дорог материалов являются казахстанскими. Плюс щебень, битум, песок – основные составляющие, это все наше. Из-за рубежа мы импортируем только элементы пути и то не на всех проектах, это дорожные знаки, стойки, ограждающие брусы, но сейчас и эти материалы у нас производят. Бывает, когда оцинковку делают в России, то есть небольшая доля российская идет. Насчет дороговизны, я вам могу уверенно сказать, что по сравнению с многими странами у нас гораздо дешевле обходится строительство автодорог. В той же России, Германии или США строительство автомобильных дорог обходится на порядок дороже.

- На сегодня остро стоит вопрос подготовки и нехватки кадров в дорожной отрасли, как обстоят дела в этом плане?

- Да, на сегодня не хватает специализированных кадров. Если взять, к примеру, Управления пассажирского транспорта при акиматах, там 1 564 сотрудника работает, из них только 190 имеет техническое образование. Вот теперь представьте, откуда они будут знать, как дороги строить и так далее. Если брать «КазАвтожол», то есть их проекты, то потребность именно в дорожниках 4 тысячи человек, это очень большая цифра. Сейчас нашим Центром разработана программа «1000 школ» и по этой программе в каждых регионах сотрудники наших филиалов выезжают в села и агитируют молодое поколение на то, чтобы они обучались именно по нашей направленности. Есть большой минус, что образовательных грантов по направлению «транспортное строительство» на сегодня практически нет. Мы каждый год берем 100 студентов с транспортных вузов на практику, причем оплачиваемую. В последующем, в основном именно эти студенты переходят к нам в штат.

Также мы работаем с Назарбаев университетом, подписали меморандум. Мы побывали у них и посмотрели их учебный процесс, они тоже выпускают дорожников, но в основном выпускники этого вуза уходят в крупные строительные компании. Вот мы сейчас с ними начали активно работать. Кроме того, мы хотим проводить с ними совместные научные работы. Мы хотим совместно разрабатывать нормативы, к примеру, по использованию отходов при строительстве автодорог. Мы и ранее применяли отходы, но не в большом количестве, а в основании. Сейчас с Назарбаев университетом мы работаем по применению отходов в асфальт. Это с одной стороны утилизация, с другой стороны строительство автодорог. Плюс мы сейчас рассматриваем в Алматы Сатпаевский университет (Политех) либо КазГАСА. Они тоже открыли дорожное направление и планируем выделять целевые гранты на обучение по необходимым нам специальностям.