Какие новые налоги введены в Казахстане с 1 января 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев 20 декабря 2021 года подписал поправки, внесенные в налоговое законодательство. В связи с этим, с 2022 года вступает в силу ряд новых налоговых правил. Например, в дальнейшем иностранные интернет-компании будут платить налог на добавленную стоимость, юридические и физические лица, занимающиеся цифровым майнингом, также будут платить налоги. Кроме того, есть ряд изменений для предпринимателей. Теперь они будут платить налоги с мобильных переводов, а также процесс уплаты налогов для них облегчится благодаря новому мобильному приложению. Из материала аналитика МИА «Казинформ» читатель может узнать о внесенных в Налоговый кодекс РК поправках, а также о ходе введения новых видов налогов.

Иностранные интернет-компании будут платить налог на добавленную стоимость

С 1 января 2022 года вступили в силу нормы Налогового кодекса, обязывающие иностранные интернет-компании платить налог на добавленную стоимость (НДС) с проданных физическим лицам на территории Казахстана товаров и оказанных им услуг.

По данным Министерства национальной экономики, все иностранные компании, продающие товары и услуги через онлайн-платформы, должны будут платить НДС в бюджет Казахстана. Напомним, размер НДС составляет 12% от стоимости проданных товаров и услуг.

Как сообщил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, это не относится к казахстанским налогоплательщикам.

«Порядок платежей очень простой. Компании не будут регистрироваться для налогообложения. В упрощенном порядке они будут направлять в налоговые органы письма с уведомлением о готовности к выплате НДС». – сказал вице-министр.

По словам Азамата Амрина, администрирование будет осуществляться на основе данных банков второго уровня о суммах, переведенных иностранными интернет-компаниями. Для целей администрирования предлагается определить понятие Merchant ID или MID являющееся единым набором знаков, соответствующих иностранной компании, в качестве получателя платежей и денежных переводов, с использованием платежных систем.

Merchant ID – один из реквизитов, выдаваемых иностранными интернет-компаниями. По нему банки проводят соответствующие платежи и денежные переводы.

Как сообщает Министерство национальной экономики, это международная практика. В ходе рассмотрения вопроса, изучался опыт стран Европы, а также соседних России и Беларуси.

По прогнозу Министерства, поступления от НДС в бюджет ежегодно будут составлять 2 млрд тенге.

Введен налог на цифровой майнинг

Президент РК Касым-Жомарт Токаев 24 июня 2021 года подписал Закон о введении платежа за цифровой майнинг. С 1 января 2022 года юридические и физические лица, занимающиеся цифровым майнингом, должны платить налог.

Платеж будет взиматься с объемов электроэнергии, потребленной при производстве криптовалюты. Как сообщалось, планируется, что с 1 киловатт-часа потребленной во время майнинга электроэнергии будет взиматься платеж в размере 1 тенге. Сумма платежа будет исчисляться на основании объема электроэнергии, потребленной во время проведения цифрового майнинга и на основе утвержденной ставки платежа.

Отметим, что майнинг – это метод производства криптовалюты.

Налогоплательщики должны информировать о результатах своей деятельности уполномоченный орган по вопросам майнинга в Комитете информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Нужно будет платить налог с мобильных переводов

Сенатом Парламента РК 25 ноября 2021 года принят документ, вводящий понятие «мобильные платежи». Президент подписал этот Закон 20 декабря 2021 года. В документе отдельно указаны понятия «мобильные переводы» и «сотовые платежи». Последние используются для оплаты товаров и услуг. Это дает возможность правильно показывать доходы предпринимателей в налоговой декларации.

Нормы, касающиеся мобильных платежей, вступят в силу 1 марта 2022 года.

В соответствии с Законом, предприниматели буду платить налог с мобильных переводов. Для этого предприниматель должен открыть отдельный счет. Теперь клиенты будут отправлять на эти счета, открытые предпринимателями, плату за приобретенные товары. Банки будут обязаны предоставлять налоговым органам необходимую информацию.

Следует отметить, что этот вид налога никак не относится к физическим лицам. Кроме того, депутаты, принимавшие участие в разработке закона, сообщали, что размеры налога расти не будут. На обсуждении в Мажилисе вице-министр финансов Марат Султангазиев также отметил, что размер налога не увеличится.

«Размер налога с мобильных переводов не изменится, то есть не будет расти. Но, предприниматели должны открыто показывать свои доходы. Они также обязаны выдавать чеки клиентам. Торговля должна вестись в русле закона», – сказал вице-министр.

Планируется, что данные о мобильных платежах лиц, не зарегистрированных в качестве частных предпринимателей, но имеющих признаки предпринимательской деятельности, будут предоставляться лишь начиная с 2025 года.

Министерство финансов напоминает, что индивидуальные предприниматели, в рамках действующего моратория, введенного решением Главы государства на три года, освобождены от уплаты налогов с дохода.

Упрощается процесс уплаты налогов для индивидуальных предпринимателей

С 1 января 2022 года индивидуальные предприниматели могут платить налог с использованием специального мобильного приложения «е-SalyqBusiness». В соответствии с указанными правилами, мобильное приложение облегчит выполнение налоговых обязательств для предпринимателей. С помощью мобильного приложения можно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, исчислять налоговые и социальные платежи. Кроме того, для лиц, использующих специальный налоговый режим, предусмотрено представление формы налоговой отчетности.

Для поддержки отечественных производителей - минимальный уровень цен (МУЦ)

Минимальный уровень цен - новый инструмент торговой политики, введенный для определения цен при расчете налога на добавленную стоимость для импортируемых товаров, которые входят в перечень Министерства торговли и интеграции. Использование минимального уровня цен также началось с 1 января 2022 года.

Органы государственных доходов выявили множество нарушений в ходе мониторинга грузов, транспортируемых из стран Евразийского экономического союза. В том числе, стало известно, что цены на ввозимые товары занижаются. Эти факты приводят к потере налога на добавленную стоимость в связи со снижением налоговой базы. Также это приводит возникновению неравных конкурентных условий для добросовестных предпринимателей и производителей.

Введение минимального уровня цен на определенные товары из стран ЕАЭС будет способствовать предотвращению фактов занижения цен на завозимые товары, а также даст возможность взиматься с налоговой базы налог на добавленную стоимость.

По данным органов государственных доходов, эта мера направлена на поддержку и защиту отечественных товаропроизводителей.

Освобождение доходов, направляемых на реинвестирование в новые основные фонды, от корпоративного подоходного налога (КПН)

С 1 января 2022 года доходы, направляемые на реинвестирование в новые основные фонды, не облагаются корпоративным подоходным налогом.

С целью улучшения инвестиционного климата и развития обрабатывающей промышленности доходы субъектов малого предпринимательства обрабатывающей промышленности, реинвестируемые путем приобретения зданий производственного назначения и строящихся объектов, не облагаются корпоративным подоходным налогом.

Какую декларацию будут сдавать государственные служащие и приравненные к ним лица

С 2022 года казахстанские государственные служащие, приравненные к ним, и их супруги будут предоставлять декларацию по форме 270.00. Ранее указанные лица, в рамках первого этапа всеобщего декларирования, сдавали декларацию об активах и обязательствах.

Форма декларации о доходах и имуществе физических лица и правила ее заполнения утверждены Приказом министра финансов РК от 13 сентября 2021 года №927. По сообщению Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, с 2022 года физические лица должны указывать в декларации о доходах и имуществе информацию о своих доходах, полученных в течение календарного года (в том числе, доходы, полученные за пределами нашей страны), а также о приобретении имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, или о прекращении владения им (в том числе, имущества, находящегося за пределами нашей страны).

Кроме того, в декларации физические лица должны указывать сведения об источниках покрытия расходов на приобретение в течение отчетного налогового периода: недвижимого имущества (квартиры, дома, земельные участки и др.); механических транспортных средств и прицепов к ним (автомобили, прицепы и др); доли участия в уставном капитале юридического лица; ценных бумаг (акции, облигации, вексели и др.); инвестиционного золота; производных финансовых инструментов; доли участия в жилищном строительстве.

Декларация представляется физическим лицом по месту жительства. Для декларантов первого этапа всеобщего декларирования, представивших декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00), срок представления декларации о доходах и имуществе: на бумажном носителе – не позднее 15 июля 2022 года; в электронном виде – не позднее 15 сентября 2022 года.

В целом, изменения и дополнения, внесенные в налоговое законодательство, направлены на повышение эффективности налогового мониторинга, соблюдение законодательства Республики Казахстан, а также предотвращение уклонения от уплаты налогов.