Какие новые товары начали производить в Казахстане в этом году

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что в этом году планируется запуск 190 новых производств. Он поинтересовался, какие именно товары появятся в рамках запускаемых проектов.

По словам министра, в прошлом году было реализовано 180 новых проектов.

— А в этом году запускаются 190 проектов на сумму 1,5 трлн тенге. Мы уже начали производство более десяти видов продукции, которые ранее в Казахстане не выпускались. Среди них — детали для локомотивов и турбин, тетрапак-упаковка для жидких продуктов, желатин и другие товары, — сообщил Ерсайын Нагаспаев.

Он подчеркнул, что импорт по этим товарам сократился от 17% до 70%.

