РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:07, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Какие новые товары начали производить в Казахстане в этом году

    Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев рассказал о том, какие новые виды продукции начали выпускать в стране в этом году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Какие новые товары начали производить в Казахстане в этом году
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что в этом году планируется запуск 190 новых производств. Он поинтересовался, какие именно товары появятся в рамках запускаемых проектов.

    По словам министра, в прошлом году было реализовано 180 новых проектов.

    — А в этом году запускаются 190 проектов на сумму 1,5 трлн тенге. Мы уже начали производство более десяти видов продукции, которые ранее в Казахстане не выпускались. Среди них — детали для локомотивов и турбин, тетрапак-упаковка для жидких продуктов, желатин и другие товары, — сообщил Ерсайын Нагаспаев.

    Он подчеркнул, что импорт по этим товарам сократился от 17% до 70%. 

    Ранее сообщалось, что крупнейший в Центральной Азии хлопководческий комплекс построят в Туркестанской области.

    Теги:
    Ерсайын Нагаспаев Правительство РК Производство Министерство промышленности и строительства
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают