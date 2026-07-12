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    Какие нейросети выбирают казахстанцы и во сколько обходится подписка

    ИИ уже давно перестал быть технологией будущего. Сегодня сервисы на основе искусственного интеллекта помогают писать ексты, искать информацию, создавать изображения, анализировать документы, переводить тексты, программировать и решать повседневные задачи. Большинство популярных сервисов доступны бесплатно, однако за расширенный функционал пользователям предлагают оформить платную подписку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ИИ
    Фото: Kazinform /Nano Banana

    Согласно данным Statcounter Global Stats, ChatGPT остается самым популярным ИИ-чатботом в Казахстане с долей 76,67% рынка. На втором месте расположился Google Gemini с 12,97%, далее следуют Perplexity (4,87%), Claude (4,43%) и Microsoft Copilot (1,05%). Эти данные показывают, что на рынке ИИ-чатботов в Казахстане доминируют сервисы американских технологических компаний.

    ChatGPT  

    ChatGPT считается самым популярным ИИ-помощником в мире. Его используют для написания текстов, поиска информации, анализа документов, программирования, генерации изображений и решения рабочих задач.

    Стоимость:

    • бесплатная версия — доступна;
    • ChatGPT Plus — от 20 долларов США в месяц (примерно от 10,5–11 тыс. тенге).

    Google Gemini

    Gemini разработан компанией Google и тесно интегрирован с Gmail, Google Docs, Google Drive и другими сервисами экосистемы Google.

    Стоимость:

    • бесплатная версия — доступна;
    • Google AI Pro — 19,99 доллара США в месяц (около 10,5 тыс. тенге).

    Claude

    Claude от компании Anthropic особенно востребован среди специалистов, работающих с большими объемами текста, аналитикой и исследованиями.

    Стоимость:

    • бесплатная версия — доступна;
    • Claude Pro — 20 долларов США в месяц (около 10,5–11 тыс. тенге).

    Microsoft Copilot

    ИИ-помощник интегрирован в Word, Excel, PowerPoint, Outlook и другие продукты Microsoft.

    Стоимость:

    • бесплатная версия — доступна;
    • Copilot Pro — 20 долларов США в месяц (около 10,5–11 тыс. тенге).

    Perplexity AI

    Сервис сочетает возможности поисковой системы и искусственного интеллекта. Ответы сопровождаются ссылками на использованные источники.

    Стоимость:

    • бесплатная версия — доступна;
    • Perplexity Pro — 20 долларов США в месяц (около 10,5–11 тыс. тенге).

    Grok

    Нейросеть компании xAI делает акцент на поиске актуальной информации и интеграции с социальной сетью X.

    Стоимость:

    • бесплатная версия — с ограничениями;
    • SuperGrok — 30 долларов США в месяц (примерно 15,8–16,5 тыс. тенге).

    DeepSeek

    Китайский ИИ-сервис, получивший широкую известность благодаря бесплатному доступу к своим языковым моделям.

    Стоимость:

    • базовая версия — бесплатна;
    • отдельные платные тарифы предусмотрены для разработчиков и корпоративных клиентов.

    Meta AI

    ИИ-помощник компании Meta встроен в экосистему сервисов компании и постепенно расширяет географию доступности.

    Стоимость:

    • для большинства пользователей — бесплатно.

    Le Chat (Mistral AI)

    Европейский ИИ-сервис, предназначенный для поиска информации, создания текстов и анализа документов.

    Стоимость:

    • бесплатная версия — доступна;
    • Le Chat Pro — 14,99 доллара США в месяц (около 8 тыс. тенге).

    NotebookLM

    Сервис Google помогает анализировать документы, научные публикации, книги и собственные заметки с помощью искусственного интеллекта.

    Стоимость:

    • базовая версия — бесплатна;
    • расширенные функции (NotebookLM Plus) входят в подписку Google AI Pro.

    Несмотря на широкий выбор сервисов, большинство пользователей обходятся бесплатными версиями. Однако платные подписки открывают доступ к более мощным моделям искусственного интеллекта, увеличенным лимитам запросов, расширенным возможностям генерации изображений, голосовому режиму, работе с объемными документами и другим функциям.

    Стоимость подписок указана по официальным тарифам разработчиков. Фактическая сумма может отличаться в зависимости от страны, курса валют, налогов и способа оформления подписки (через официальный сайт, App Store или Google Play).

    Ранее сообщалось, что каждый десятый ребенок обращается к ИИ за советом по личным вопросам. 

    Технологии Цена Цены и тарифы Искусственный интеллект Общество
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор