Какие нейросети выбирают казахстанцы и во сколько обходится подписка

ИИ уже давно перестал быть технологией будущего. Сегодня сервисы на основе искусственного интеллекта помогают писать ексты, искать информацию, создавать изображения, анализировать документы, переводить тексты, программировать и решать повседневные задачи. Большинство популярных сервисов доступны бесплатно, однако за расширенный функционал пользователям предлагают оформить платную подписку, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно данным Statcounter Global Stats, ChatGPT остается самым популярным ИИ-чатботом в Казахстане с долей 76,67% рынка. На втором месте расположился Google Gemini с 12,97%, далее следуют Perplexity (4,87%), Claude (4,43%) и Microsoft Copilot (1,05%). Эти данные показывают, что на рынке ИИ-чатботов в Казахстане доминируют сервисы американских технологических компаний.

ChatGPT

ChatGPT считается самым популярным ИИ-помощником в мире. Его используют для написания текстов, поиска информации, анализа документов, программирования, генерации изображений и решения рабочих задач.

Стоимость:

бесплатная версия — доступна;

ChatGPT Plus — от 20 долларов США в месяц (примерно от 10,5–11 тыс. тенге).

Google Gemini

Gemini разработан компанией Google и тесно интегрирован с Gmail, Google Docs, Google Drive и другими сервисами экосистемы Google.

Стоимость:

бесплатная версия — доступна;

Google AI Pro — 19,99 доллара США в месяц (около 10,5 тыс. тенге).

Claude

Claude от компании Anthropic особенно востребован среди специалистов, работающих с большими объемами текста, аналитикой и исследованиями.

Стоимость:

бесплатная версия — доступна;

Claude Pro — 20 долларов США в месяц (около 10,5–11 тыс. тенге).

Microsoft Copilot

ИИ-помощник интегрирован в Word, Excel, PowerPoint, Outlook и другие продукты Microsoft.

Стоимость:

бесплатная версия — доступна;

Copilot Pro — 20 долларов США в месяц (около 10,5–11 тыс. тенге).

Perplexity AI

Сервис сочетает возможности поисковой системы и искусственного интеллекта. Ответы сопровождаются ссылками на использованные источники.

Стоимость:

бесплатная версия — доступна;

Perplexity Pro — 20 долларов США в месяц (около 10,5–11 тыс. тенге).

Grok

Нейросеть компании xAI делает акцент на поиске актуальной информации и интеграции с социальной сетью X.

Стоимость:

бесплатная версия — с ограничениями;

SuperGrok — 30 долларов США в месяц (примерно 15,8–16,5 тыс. тенге).

DeepSeek

Китайский ИИ-сервис, получивший широкую известность благодаря бесплатному доступу к своим языковым моделям.

Стоимость:

базовая версия — бесплатна;

отдельные платные тарифы предусмотрены для разработчиков и корпоративных клиентов.

Meta AI

ИИ-помощник компании Meta встроен в экосистему сервисов компании и постепенно расширяет географию доступности.

Стоимость:

для большинства пользователей — бесплатно.

Le Chat (Mistral AI)

Европейский ИИ-сервис, предназначенный для поиска информации, создания текстов и анализа документов.

Стоимость:

бесплатная версия — доступна;

Le Chat Pro — 14,99 доллара США в месяц (около 8 тыс. тенге).

NotebookLM

Сервис Google помогает анализировать документы, научные публикации, книги и собственные заметки с помощью искусственного интеллекта.

Стоимость:

базовая версия — бесплатна;

расширенные функции (NotebookLM Plus) входят в подписку Google AI Pro.

Несмотря на широкий выбор сервисов, большинство пользователей обходятся бесплатными версиями. Однако платные подписки открывают доступ к более мощным моделям искусственного интеллекта, увеличенным лимитам запросов, расширенным возможностям генерации изображений, голосовому режиму, работе с объемными документами и другим функциям.

Стоимость подписок указана по официальным тарифам разработчиков. Фактическая сумма может отличаться в зависимости от страны, курса валют, налогов и способа оформления подписки (через официальный сайт, App Store или Google Play).

Ранее сообщалось, что каждый десятый ребенок обращается к ИИ за советом по личным вопросам.