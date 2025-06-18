16:03, 18 Июнь 2025 | GMT +5
Какие нефтехимические проекты готовятся к запуску в Казахстане
В Казахстане продолжается реализация и проработка новых инвестиционных проектов в сфере химической и нефтехимической промышленности, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом сообщил директор департамента нефтегазохимии и технического регулирования Темирлан Уркумбаев.
По его данным, в отрасли прорабатываются перспективные проекты:
- производство карбамида в Актюбинской области (запуск в 2029 году);
- производство алкилата (запуск в 2027 году);
- производство бутадиена (запуск в 2028 году);
- аммиачно-карбамидный комплекс в Актау (запуск в 2029 году).
Проекты находятся на различных стадиях — от разработки базовой проектной документации до проработки механизмов финансирования, отметил спикер.
По данным Минэнергетики, в октябре 2024 года Правительство утвердило Дорожную карту по развитию нефтегазохимической промышленности на 2024–2030 годы.