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    16:03, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Какие нефтехимические проекты готовятся к запуску в Казахстане

    В Казахстане продолжается реализация и проработка новых инвестиционных проектов в сфере химической и нефтехимической промышленности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Какие нефтехимические проекты готовятся к запуску в Казахстане
    Фото: freepik

    Об этом сообщил директор департамента нефтегазохимии и технического регулирования Темирлан Уркумбаев.

    По его данным, в отрасли прорабатываются перспективные проекты:

    • производство карбамида в Актюбинской области (запуск в 2029 году);
    • производство алкилата (запуск в 2027 году);
    • производство бутадиена (запуск в 2028 году);
    • аммиачно-карбамидный комплекс в Актау (запуск в 2029 году).

    Проекты находятся на различных стадиях — от разработки базовой проектной документации до проработки механизмов финансирования, отметил спикер.

    По данным Минэнергетики, в октябре 2024 года Правительство утвердило Дорожную карту по развитию нефтегазохимической промышленности на 2024–2030 годы.

    Теги:
    Нефть/газ Энергетика
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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