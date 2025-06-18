Какие нефтехимические проекты готовятся к запуску в Казахстане

Об этом сообщил директор департамента нефтегазохимии и технического регулирования Темирлан Уркумбаев.

По его данным, в отрасли прорабатываются перспективные проекты:

производство карбамида в Актюбинской области (запуск в 2029 году);

производство алкилата (запуск в 2027 году);

производство бутадиена (запуск в 2028 году);

аммиачно-карбамидный комплекс в Актау (запуск в 2029 году).

Проекты находятся на различных стадиях — от разработки базовой проектной документации до проработки механизмов финансирования, отметил спикер.

По данным Минэнергетики, в октябре 2024 года Правительство утвердило Дорожную карту по развитию нефтегазохимической промышленности на 2024–2030 годы.