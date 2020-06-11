Какие нарушения выявляют на торговых объектах санслужбы СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сотрудники департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, полиции и управления предпринимательства провели рейд по объектам бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основная цель мониторинга – проверить, соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические требования на объектах. Карантинный режим из-за распространения коронавирусной инфекции в регионе еще не снят в полной мере. Местные власти ослабляют ограничительные меры поэтапно.

С мая департамент проверил 2788 объектов. Нарушения выявили на 246-ти. Управление полиции города направило в адрес департамента 28 административных материалов. 12 материалов находятся на рассмотрении в суде.

«В мае начали работать объекты общественного питания, в которых могут размещаться не более 50 посетителей с соблюдением социальной дистанции между столами и строгой санитарной дисциплиной. Чаще всего среди нарушений – отсутствие масок у посетителей и персонала, отсутствие перчаток у персонала и несоблюдение дистанции. На нарушителей сотрудники полиции составят материалы, направят в департамент и далее в суд», - отметил главный специалист отдела контроля и надзора за неинфекционными заболеваниями на детских, образовательных и пищевых объектах Бахтияр Саду.

В качестве наказания применяется штраф, размер которого зависит от принадлежности бизнеса к малому, среднему или крупному. Решение о приостановлении деятельности торгового объекта или общественного питания принимает суд.