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Какие нарушения выявил Счетный комитет в квазигоссекторе по поручению Президента
28 Июля 2021 17:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О результатах аудита субъетов квазигоссектора, проведенного Счетным комитетом в рамках реализации Послания Президента, сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».
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«Правительство вместе со Счетным комитетом должны провести анализ эффективности государственных холдингов и нацкомпаний «, - поручил Касым-Жомарт Токаев в своем послании «Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана» от 2 сентября 2019 года.
Счетным комитетом проведен аудит в 15 субъектах квазигоссектора и их 71 подведомственной организации с общим охватом порядка 45,2 трлн тенге.
Установлены нарушения в размере 5% от общей суммы охвата, в том числе:
1) финансовые нарушения - 0,2%;
2) неэффективное планирование и использование активов - 4,8%.
Список проверенных субъектов квазигоссектора:
АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек», АО «НУХ «КазАгро», ТОО «Astana LRT», АО «KEGOC», АО «Казахтелеком», АО «НК « Қазақстан темір жолы», АО «Самрук-Энерго», АО «НК «Актауский морской торговый порт», АО «НАК «Казатомпром», ТОО «Объединенная химическая компания», АО «Samruk-Kazyna Construction», АО «НК «КазМунайГаз», АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».
Выявленные системные проблемы:
- нерегламентированная и непрозрачная дивидендная политика;
- существенные недостатки в корпоративном управлении;
- осуществление значительной доли закупок без конкурса и часто у аффилированных компаний;
- нерациональное управление активами.
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