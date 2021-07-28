Какие нарушения выявил Счетный комитет в квазигоссекторе по поручению Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О результатах аудита субъетов квазигоссектора, проведенного Счетным комитетом в рамках реализации Послания Президента, сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Правительство вместе со Счетным комитетом должны провести анализ эффективности государственных холдингов и нацкомпаний «, - поручил Касым-Жомарт Токаев в своем послании «Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана» от 2 сентября 2019 года.

Счетным комитетом проведен аудит в 15 субъектах квазигоссектора и их 71 подведомственной организации с общим охватом порядка 45,2 трлн тенге.





Установлены нарушения в размере 5% от общей суммы охвата, в том числе:





1) финансовые нарушения - 0,2%;





2) неэффективное планирование и использование активов - 4,8%.





Список проверенных субъектов квазигоссектора:





АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек», АО «НУХ «КазАгро», ТОО «Astana LRT», АО «KEGOC», АО «Казахтелеком», АО «НК « Қазақстан темір жолы», АО «Самрук-Энерго», АО «НК «Актауский морской торговый порт», АО «НАК «Казатомпром», ТОО «Объединенная химическая компания», АО «Samruk-Kazyna Construction», АО «НК «КазМунайГаз», АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».





Выявленные системные проблемы:





- нерегламентированная и непрозрачная дивидендная политика;





- существенные недостатки в корпоративном управлении;





- осуществление значительной доли закупок без конкурса и часто у аффилированных компаний;





- нерациональное управление активами.



